«Аэрофлот» отменил рейс из Пхукета в Москву из-за повреждения шасси
Причиной стало повреждение створки шасси самолета наземными службами аэропорта при подготовке к вылету из Пхукета. Уточняется, что пассажиров пересадили на другие рейсы. Для них также организовано питание и размещение в гостинице.
Согласно данным на сайте «Шереметьево», лайнер должен был приземлиться в Москве в 16:40 мск. Из информации на сайте «Аэрофлота» следует, что рейс должен был выполнять Boeing 777.
27 сентября с задержкой в 74 часа из Иркутска вылетел самолет авиакомпании «Икар», следовавший на Пхукет. Такую задержку объяснили неисправностью в гидравлической системе самолета. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку произошедшего.