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Общество

«Аэрофлот» отменил рейс из Пхукета в Москву из-за повреждения шасси

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Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Пхукета в Москву, запланированный на 2 октября, отменен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя перевозчика.

Причиной стало повреждение створки шасси самолета наземными службами аэропорта при подготовке к вылету из Пхукета. Уточняется, что пассажиров пересадили на другие рейсы. Для них также организовано питание и размещение в гостинице.

Согласно данным на сайте «Шереметьево», лайнер должен был приземлиться в Москве в 16:40 мск. Из информации на сайте «Аэрофлота» следует, что рейс должен был выполнять Boeing 777.

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27 сентября с задержкой в 74 часа из Иркутска вылетел самолет авиакомпании «Икар», следовавший на Пхукет. Такую задержку объяснили неисправностью в гидравлической системе самолета. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку произошедшего. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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