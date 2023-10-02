Минздрав счел странным предложение расширить соцвыплаты на частные клиники

В ВСП считают, что целью социальных выплат было устранение кадрового дефицита и привлечение в государственное первичное звено здравоохранения врачей из коммерческих клиник. Существующий же механизм выплат, говорится в письме, устраняет нехватку врачей на одних территориях, но приводит к дефициту кадров при оказании помощи по ОМС на других, не решая проблему по сути.