Минздрав счел странным предложение расширить соцвыплаты на частные клиники
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов назвал странным предложение расширить стимулирующие выплаты на медицинских работников, оказывающих в частных клиниках услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом он рассказал в комментарии ТАСС.
Как писали «Ведомости» 2 октября, с таким предложением выступили сопредседатели Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев и Ян Власов в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Эта мера, считают они, поможет бороться с нехваткой врачей в работающем по ОМС негосударственном сегменте.
По словам Кузнецова, государственные медучреждения работают для профилактики заболеваний, лечения и укрепления здоровья россиян, оказывают бесплатную медпомощь в рамках территориальных программ ОМС. Частные клиники же, включая те, что участвуют в оказании медицинской помощи в системе ОМС, работают с целью извлечения прибыли, предоставляя при этом зачастую только самые прибыльные медицинские услуги, отметил он.
«В этой связи предложение ВСП выглядит несколько странно», – сказал чиновник.
Социальные выплаты, предусмотренные постановлением правительства, могут получать только врачи и средний медперсонал из государственных и муниципальных поликлиник и диспансеров, участвующих в базовой или территориальных программах ОМС. В ВСП считают, что таким образом сотрудники частных клиник, также предоставляющих услуги по ОМС, оказались дискриминированы: не получают выплаты, из-за того что работают в организации иной формы собственности.
В ВСП считают, что целью социальных выплат было устранение кадрового дефицита и привлечение в государственное первичное звено здравоохранения врачей из коммерческих клиник. Существующий же механизм выплат, говорится в письме, устраняет нехватку врачей на одних территориях, но приводит к дефициту кадров при оказании помощи по ОМС на других, не решая проблему по сути.