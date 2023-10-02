Союз пациентов просит Михаила Мишустина расширить выплаты медработникам

Союз пациентов просит Михаила Мишустина расширить выплаты медработникамОни помогут бороться с нехваткой врачей в работающем по ОМС негосударственном сегменте
Всероссийский союз пациентов (ВСП) просит правительство распространить стимулирующие выплаты на медработников, оказывающих в негосударственных клиниках услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее письмо сопредседатели союза Юрий Жулев и Ян Власов направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 20 сентября. Документ есть у «Ведомостей». Представитель пресс-службы правительства переадресовал вопросы в Минздрав.
В России медицинская помощь по ОМС оказывается в государственных и частных больницах. В частности, к негосударственным поликлиникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу в рамках ОМС, прикреплено более 4 млн человек, говорится в письме.
Социальные выплаты, предусмотренные постановлением правительства от 31 декабря 2022 г. № 2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников», могут получать только врачи и средний медперсонал из государственных и муниципальных поликлиник и диспансеров, участвующих в базовой или территориальных программах ОМС. В ВСП считают, что таким образом сотрудники частных клиник, также предоставляющих услуги по ОМС, оказались дискриминированы: не получают выплаты, из-за того что работают в организации иной формы собственности.
В России есть частные поликлиники, практически полностью оказывающие услуги по ОМС в районах, где нет альтернативы в виде государственных медицинских организаций, утверждают сопредседатели ВСП. Ради выплат врачи переходят из таких коммерческих клиник в государственные, говорится в письме.
Переток медицинских работников «Ведомостям» подтвердила главный врач первой детской поликлиники в строящемся Академическом районе Екатеринбурга Люция Закирова. Больница, которую она возглавляет, была построена в рамках государственно-частного партнерства.
«Врачи уходят в государственные поликлиники, чтобы получать выплаты, потому что разница [в совокупной заработной плате за счет дополнительных средств] существенная – 14 500 руб., а для медсестер – 7 500 руб.», – рассказала она. В результате этого почти половина из 27 врачебных участков в городе оказались недоукомплектованы накануне сезона ОРВИ и гриппа, то есть в уязвимом положении оказались пациенты и участковые врачи, добавила она.
Сопредседатели ВСП считают, что целью социальных выплат было устранение кадрового дефицита и привлечение в государственное первичное звено здравоохранения врачей из коммерческих клиник. По их мнению, существующий механизм выплат устраняет нехватку врачей на одних территориях, но приводит к дефициту кадров при оказании помощи по ОМС на других территориях, не решая проблему по сути.
Сколько доплачивают медикам
С 2023 г. правительство установило для медиков дополнительные ежемесячные выплаты в размере от 4 500 руб. до 18 500 руб.
Врачи центральных районных, районных и участковых больниц получают дополнительно 18 500 руб., врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена – 14 500 руб., врачи скорой помощи – 11 500 руб. Ежемесячные выплаты для медсестер районных и участковых больниц составляют 8000 руб. Медицинские работники первичного звена со средним образованием получают доплату в 6 500 руб., фельдшеры и медсестры скорой помощи – 7000 руб. Выплаты для младшего медперсонала поликлиник и станций скорой помощи равны 4500 руб.
Специальные соцвыплаты введены для того, чтобы повысить привлекательность государственной системы здравоохранения в качестве работодателя, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. «Частные медицинские организации, в том числе участвующие в оказании медицинской помощи в системе ОМС, осуществляют свою деятельность в сфере здравоохранения с целью извлечения прибыли, а также зачастую предоставляют гражданам лишь ограниченный спектр медицинских услуг по решению их учредителей», – пояснил он позицию ведомства.
С правовой точки зрения ни о какой дискриминации медработников речи не идет, потому что выплаты не ограничивают права врачей из частных клиник и не устанавливают необоснованное преимущество для сотрудников государственных учреждений, говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов.
Повысить зарплаты медицинским работникам можно двумя способами, сказал «Ведомостям» директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. Во-первых, за счет пересмотра тарифов на оказание медпомощи, оказываемой по программе ОМС, – тогда деньги дошли бы и до частных организаций, сказал он. Но данная процедура громоздка, тогда как, по его словам, проще организовать выплаты напрямую через Социальный фонд (с 2023 г. объединил Фонд социального страхования и Пенсионный фонд) без внесения изменений в нормативные акты.
Измерять, какую часть рабочего времени врач потратил на оказание услуг по ОМС, а какую на оказание платных услуг, технически сложно, поэтому, скорее всего, при выборе круга получателей выплат и ограничились только сотрудниками государственных медорганизаций, продолжил он. То есть в случае с постановлением № 2568 выбрали второй вариант выплат – через Социальный фонд, что, по мнению Шишкина, отвечает заданным условиям разовых выплат, хотя частные организации немного и пострадали от этого.