Союз пациентов просит Михаила Мишустина расширить выплаты медработникам

Повысить зарплаты медицинским работникам можно двумя способами, сказал «Ведомостям» директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. Во-первых, за счет пересмотра тарифов на оказание медпомощи, оказываемой по программе ОМС, – тогда деньги дошли бы и до частных организаций, сказал он. Но данная процедура громоздка, тогда как, по его словам, проще организовать выплаты напрямую через Социальный фонд (с 2023 г. объединил Фонд социального страхования и Пенсионный фонд) без внесения изменений в нормативные акты.