Суд обязал Mash выплатить Егору Криду 350 000 рублей за пост о неуплате налогов

В конце июня исполнитель обратился в суд с другим иском против Mash о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причиной стала публикация новости о его гонораре за участие в проекте «Разговоры о важном». Ресурс утверждал, что Крид якобы получил за это 4,5 млн руб. Позже пост был удален. Из судебной картотеки следует, что судебное заседание по иску назначено на 9 октября.