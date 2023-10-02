Суд обязал Mash выплатить Егору Криду 350 000 рублей за пост о неуплате налогов
Савеловский суд Москвы взыскал с Telegram-канала Mash 350 000 руб. по иску российского исполнителя Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) из-за поста о его причастности к неуплате налогов. Судебное заседание состоялось 28 сентября, следует из картотеки суда.
Сведения, опубликованные Mash, были признаны не соответствующими действительности. Ресурс должен удалить их и опровергнуть в течение 10 дней после вступления в силу решения суда. Также Mash обязали выплатить Криду 350 000 руб. моральной компенсации и госпошлину в 900 руб., пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Певец требовал взыскать с Telegram-канала 1 млн руб. Иск поступил к суд в конце августа. Из материалов дела следует, что речь идет о посте от 29 апреля 2023 г., в котором говорится, что Крид якобы попал в список блогеров и звезд, которых МВД собирается проверить на неуплату налогов и отмывание средств.
В конце июня исполнитель обратился в суд с другим иском против Mash о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причиной стала публикация новости о его гонораре за участие в проекте «Разговоры о важном». Ресурс утверждал, что Крид якобы получил за это 4,5 млн руб. Позже пост был удален. Из судебной картотеки следует, что судебное заседание по иску назначено на 9 октября.