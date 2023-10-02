Дептранс столицы начал тестировать привязку карты москвича к биометрии

В столичном метро стартовало тестирование привязки карты москвича к биометрии. Пассажирам с льготным проездом не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метро и на МЦК, достаточно будет воспользоваться специальным стикером, сообщил дептранс Москвы в своем официальном Telegram-канале.