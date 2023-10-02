Дептранс столицы начал тестировать привязку карты москвича к биометрии
В столичном метро стартовало тестирование привязки карты москвича к биометрии. Пассажирам с льготным проездом не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метро и на МЦК, достаточно будет воспользоваться специальным стикером, сообщил дептранс Москвы в своем официальном Telegram-канале.
В тестировании принимают участие 100 добровольцев. Система является полностью российской разработкой, имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы, подчеркнули в столичном дептрансе.
«Новой функцией сможет воспользоваться любой желающий. Пользоваться биометрией или нет – решает только сам пассажир», – уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Чтобы подключить биометрию, нужно сдать биометрические данные и привязать банковскую карту в приложении «Метро Москвы». На данный момент поездка по биометрии стоит 36 руб. по совместной акции с «Миром».
22 сентября правительство утвердило сроки внедрения биометрии в различные сервисы. Плата за проезд с помощью биометрии в столичном метро, а также за товары и услуги в онлайн- и офлайн-магазинах будет доступна широкому кругу россиян с 1 декабря.
Сервис оплаты по лицу в Московском метрополитене запустили в тестовом режиме в сентябре 2021 г. на 241 станции, позже такая возможность появилась на всех станциях метро, МЦД, железнодорожных направлениях аэроэкспресса и речном транспорте.