Газета
Общество

Дептранс столицы начал тестировать привязку карты москвича к биометрии

Ведомости

В столичном метро стартовало тестирование привязки карты москвича к биометрии. Пассажирам с льготным проездом не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метро и на МЦК, достаточно будет воспользоваться специальным стикером, сообщил дептранс Москвы в своем официальном Telegram-канале.

В тестировании принимают участие 100 добровольцев. Система является полностью российской разработкой, имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы, подчеркнули в столичном дептрансе.

«Новой функцией сможет воспользоваться любой желающий. Пользоваться биометрией или нет – решает только сам пассажир», – уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы подключить биометрию, нужно сдать биометрические данные и привязать банковскую карту в приложении «Метро Москвы». На данный момент поездка по биометрии стоит 36 руб. по совместной акции с «Миром».

Ранее по теме: Правительство определило график внедрения биометрии в сервисы

22 сентября правительство утвердило сроки внедрения биометрии в различные сервисы. Плата за проезд с помощью биометрии в столичном метро, а также за товары и услуги в онлайн- и офлайн-магазинах будет доступна широкому кругу россиян с 1 декабря.

Сервис оплаты по лицу в Московском метрополитене запустили в тестовом режиме в сентябре 2021 г. на 241 станции, позже такая возможность появилась на всех станциях метро, МЦД, железнодорожных направлениях аэроэкспресса и речном транспорте. 

 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её