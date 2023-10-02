Генпрокуратура направила в суд дело против Беджамова о хищении 156 млрд рублей

С апреля 2009 г. по декабрь 2015 г. Беджамов и остальные лица присвоили более 156 млрд руб. Для этого фигуранты выдавали невозвратные кредиты на подконтрольные им счета 86 граждан и 427 организаций, а также списывали средства с депозитных счетов клиентов банка без их ведома.