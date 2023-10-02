Генпрокуратура направила в суд дело против Беджамова о хищении 156 млрд рублей
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова о хищении свыше 156 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Беджамов обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уточняется, что дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы.
По версии следствия, в апреле 2009 г. Беджамов вместе с сестрой Ларисой Маркус (экс-президент банка) создал преступную группу для хищение средств Внешпромбанка. В группу вошли вице-президент банка Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и др.
С апреля 2009 г. по декабрь 2015 г. Беджамов и остальные лица присвоили более 156 млрд руб. Для этого фигуранты выдавали невозвратные кредиты на подконтрольные им счета 86 граждан и 427 организаций, а также списывали средства с депозитных счетов клиентов банка без их ведома.
Уточняется, что Беджамов скрывается в Великобритании. В его выдачи российским властям отказали. Беджамов покинул Россию еще в декабре 2015 г., в марте 2016 г. он был объявлен в международный розыск.
В 2017 г. суд приговорил по этому делу Маркус к девяти годам лишения свободы (позднее Мосгорсуд сократил срок до 8,5 года), а Глушакову – к четырем годам. В отношении остальных участников преступной группы слушания по уголовному делу сейчас проходят в Хамовническом суде.
ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 г. Крах банка стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил ее в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен тогдашнего вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева и родственников члена ее совета директоров Артура Чилингарова, писал Forbes.