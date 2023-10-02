Сотрудникам органов принудительного исполнения могут разрешить носить оружие

Они получат право отражать нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей, а также на граждан и сотрудников ФССП, когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности. Кроме того, они смогут защищаться и защищать других людей от насилия, опасного для жизни или здоровья, и обезвреживать опасных животных.