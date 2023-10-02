Сотрудникам органов принудительного исполнения могут разрешить носить оружие
Сотрудникам органов принудительного исполнения могут разрешить ношение и хранение огнестрельного оружия и спецсредств. Соответствующий законопроект Минюста России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
После принятия закона оружие могут получить не только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, но и другие сотрудники органов принудительного исполнения.
Они получат право отражать нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей, а также на граждан и сотрудников ФССП, когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности. Кроме того, они смогут защищаться и защищать других людей от насилия, опасного для жизни или здоровья, и обезвреживать опасных животных.
Стрелять на поражение запрещается в женщин, в лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден, за исключением случаев вооруженного сопротивления, группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан.
Законопроект также конкретизирует список спецсредств: в документе к ним относят аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники, резиновые палки и наручники.
26 декабря 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) почти на 4400 должностей. Почти 4000 из них приходятся на должности судебных приставов.