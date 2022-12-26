Путин увеличил штатную численность ФССП

В соответствии с указом предельная численность работников территориальных органов ФССП увеличивается с 1 января с действующих сейчас 73 869 человек до 76 333 человек, а с 1 июля – до 78 250 человек. Таким образом, предельная численность штата ведомства увеличится на 4381 должность, причем 3963 из них приходятся на должности судебных приставов. Численность центрального аппарата ФССП осталась неизменной.