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Путин увеличил штатную численность ФССП

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 января предельной штатной численности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) почти на 4400 должностей, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с указом предельная численность работников территориальных органов ФССП увеличивается с 1 января с действующих сейчас 73 869 человек до 76 333 человек, а с 1 июля – до 78 250 человек. Таким образом, предельная численность штата ведомства увеличится на 4381 должность, причем 3963 из них приходятся на должности судебных приставов. Численность центрального аппарата ФССП осталась неизменной.

Правительству поручено предусмотреть выделение дополнительных средств для реализации указа.

Ранее в ноябре Путин увеличил штатную численность органов прокуратуры до 54 198 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3583 единиц, из них военнослужащих в количестве 2418 человек, гражданского персонала — 1165 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных