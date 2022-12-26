Путин увеличил штатную численность ФССП
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 января предельной штатной численности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) почти на 4400 должностей, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В соответствии с указом предельная численность работников территориальных органов ФССП увеличивается с 1 января с действующих сейчас 73 869 человек до 76 333 человек, а с 1 июля – до 78 250 человек. Таким образом, предельная численность штата ведомства увеличится на 4381 должность, причем 3963 из них приходятся на должности судебных приставов. Численность центрального аппарата ФССП осталась неизменной.
Правительству поручено предусмотреть выделение дополнительных средств для реализации указа.
Ранее в ноябре Путин увеличил штатную численность органов прокуратуры до 54 198 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3583 единиц, из них военнослужащих в количестве 2418 человек, гражданского персонала — 1165 человек.