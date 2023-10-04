Обвиняемого в покушении на Захара Прилепина оставили в СИЗО еще на 3 месяца
Басманный районный суд Москвы продлили срок содержания под стражей в отношении Александра Пермякова, организовавшего покушение на Захара Прилепина. Он останется в СИЗО еще на три месяца, до 6 января, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Пермякову предъявили обвинение по п. «б» ч. З ст. 205 (террористический акт, повлекший смерить человека), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Заседание проходило в закрытом режиме. Перед началом рассмотрения по существу Пермяков заявил в суде, что имеет гражданства Украины и России, закончил 9 классов школы, а также у него имеются на иждивении несовершеннолетние дети, однако на него они не оформлены.
О закрытом режиме ходатайствовал следователь, сообщил корреспондент «Ведомостей». По его словам, в материалах дела содержатся личные данные лиц, задействованных в проведении антитеррористических операций.
Автомобиль Прилепина подорвался утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций. Сейчас он находится на лечении. 1 августа Прилепин получил должность заместителя командира полка Росгвардии, созданного на базе батальона «Оплот», 14 августа ему присвоили звание подполковника Росгвардии.
В мае председатель СКР Александр Бастрыкин рассказывал, что Пермяков действовал не один и следствие устанавливает его соучастников. Обвиняемого он назвал исполнителем. По мнению Бастрыкина, покушение на Прилепина является спецоперацией украинских спецслужб. Сообщалось, что Пермяков признался в работе на украинские спецслужбы.