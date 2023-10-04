Обвиняемого в покушении на Захара Прилепина оставили в СИЗО еще на 3 месяца

Заседание проходило в закрытом режиме. Перед началом рассмотрения по существу Пермяков заявил в суде, что имеет гражданства Украины и России, закончил 9 классов школы, а также у него имеются на иждивении несовершеннолетние дети, однако на него они не оформлены.