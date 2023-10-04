Путин напомнил о наличии сторонников семейных ценностей на Западе
В европейских странах достаточно много людей, разделяющих взгляды России на традиционные ценности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности на территории «Сириуса» в Сочи.
Президент объяснил, что в разговоре с одним из организаторов мероприятия услышал, что вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей вышла бы семья.
«Вы знаете, во-первых, я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей – в Европе. Потому что, да люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно. Особенно в Северной Америке, в Европе», – подчеркнул президент.
Путин добавил, что люди, поддерживающие семейные ценности, ведут себя тише остальных и «не выпячивают свою позицию».
14 октября 2021 г., выступая на Евразийском женском форуме, Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой и залогом успешного развития государства и в настоящем, и в будущем. При этом он отметил абсолютную необходимость обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации.