Путин напомнил о наличии сторонников семейных ценностей на Западе

«Вы знаете, во-первых, я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей – в Европе. Потому что, да люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно. Особенно в Северной Америке, в Европе», – подчеркнул президент.