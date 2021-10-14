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Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой

Ведомости

Традиционные ценности в России вызывают споры и критику в адрес властей, но они является важнейшей нравственной опорой и залогом успешного развития государства, заявил президент России Владимир Путин на Евразийском женском форуме.

«Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», — сказал Путин.

Путин также высказал мнение, что женщины не должны стоять перед выбором между семьей и профессией. Для этого в стране создаются необходимые условия, считает президент. «Исходим именно из такого понимания, поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе», — отметил Путин.

В апреле в ходе обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с этим он дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей и беременных женщин. На поддержку семей с детьми в 2022 г. планируется направить почти 100 млрд руб. Еще 21,5 млрд руб. предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин. Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках Евразийского форума, в 2022 г. на поддержку материнства и детства в России будет направлено более 900 млрд руб.

Третий Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Мероприятие организовано Советом Федерации и Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ, оператором форума выступает фонд Росконгресс.

Ранее по теме: На поддержку материнства и детства направят свыше 900 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных