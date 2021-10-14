Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой
Традиционные ценности в России вызывают споры и критику в адрес властей, но они является важнейшей нравственной опорой и залогом успешного развития государства, заявил президент России Владимир Путин на Евразийском женском форуме.
«Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», — сказал Путин.
Путин также высказал мнение, что женщины не должны стоять перед выбором между семьей и профессией. Для этого в стране создаются необходимые условия, считает президент. «Исходим именно из такого понимания, поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе», — отметил Путин.
В апреле в ходе обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с этим он дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей и беременных женщин. На поддержку семей с детьми в 2022 г. планируется направить почти 100 млрд руб. Еще 21,5 млрд руб. предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин. Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках Евразийского форума, в 2022 г. на поддержку материнства и детства в России будет направлено более 900 млрд руб.
Третий Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Мероприятие организовано Советом Федерации и Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ, оператором форума выступает фонд Росконгресс.