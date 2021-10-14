Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой

В апреле в ходе обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с этим он дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей и беременных женщин. На поддержку семей с детьми в 2022 г. планируется направить почти 100 млрд руб. Еще 21,5 млрд руб. предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин. Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках Евразийского форума, в 2022 г. на поддержку материнства и детства в России будет направлено более 900 млрд руб.