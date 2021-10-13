На поддержку материнства и детства направят свыше 900 млрд рублей

В апреле в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей и беременных женщин. Сообщалось, что на новые президентские меры поддержки семей с детьми в 2022 г. направят почти 100 млрд руб. Еще 21,5 млрд руб. предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности.