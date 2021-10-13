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На поддержку материнства и детства направят свыше 900 млрд рублей

Ведомости

В 2022 г. на поддержку материнства и детства в России будет направлено более 900 млрд руб., заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на пленарной сессии третьего Евразийского женского форума.

«В общей сложности в следующем году на поддержку материнства и детства в России будет направлено свыше 900 млрд руб. через такие институты, как Пенсионный фонд, Фонд социального страхования», — цитирует ТАСС Котякова.

Третий Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Мероприятие организовано Советом Федерации и Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ, оператором форума выступает фонд Росконгресс.

В апреле в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей и беременных женщин. Сообщалось, что на новые президентские меры поддержки семей с детьми в 2022 г. направят почти 100 млрд руб. Еще 21,5 млрд руб. предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. 

Ранее по теме: На новые меры поддержки семей с детьми направят почти 100 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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