На поддержку материнства и детства направят свыше 900 млрд рублей
В 2022 г. на поддержку материнства и детства в России будет направлено более 900 млрд руб., заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на пленарной сессии третьего Евразийского женского форума.
«В общей сложности в следующем году на поддержку материнства и детства в России будет направлено свыше 900 млрд руб. через такие институты, как Пенсионный фонд, Фонд социального страхования», — цитирует ТАСС Котякова.
Третий Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Мероприятие организовано Советом Федерации и Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ, оператором форума выступает фонд Росконгресс.
В апреле в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей и беременных женщин. Сообщалось, что на новые президентские меры поддержки семей с детьми в 2022 г. направят почти 100 млрд руб. Еще 21,5 млрд руб. предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности.