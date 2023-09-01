Владимир Путин поговорил о ценностях со школьниками во время открытого урока в День знаний

Путин также пообщался с талантливыми школьниками из регионов, большинство из которых перешли в 11 класс. Одним из них стал 11-классник Руслан Шарко из Санкт-Петербурга. Он рассказал президенту о том, как узнавал историю своей семьи и создавал семейное древо. Школьник предложил разработать некий альбом для родословной, чтобы любая семья могла заполнять его и передавать из поколения в поколение. Президент поддержал его идею и поделился подробностями переписки своих родственников. Он рассказал о строчке из письма своего деда, где тот «дает наказ своему сыну на фронте: «Бей этих гадов!». «В письме, в обычном семейном письме. Таковы наши ценности. Как же их не беречь? Они составляют основу нашего бытия, нашей жизни», – добавил Путин.