Владимир Путин поговорил о ценностях со школьниками во время открытого урока в День знаний

Владимир Путин поговорил о ценностях со школьниками во время открытого урока в День знанийПрезидент приобщился к ведущим урока «Разговор о важном»
Президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в образовательном центре «Сенеж». На уроке присутствовали 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, а также победители международных олимпиад и конкурсов.
Президент назвал День знаний «добрым и одним из самых любимых» праздников в стране наравне с Новым годом. Он связан с его ожиданиями чуда, обновления, открытиями, новыми друзьями, а также знаниями. «Нет, наверное, такого человека, который так или иначе не был бы связан с событиями 1 сентября. Это такой, действительно, очень добрый, всенародный праздник, связанный в том числе с новыми шагами в развитии страны и человека», – добавил Путин.
Первый этап в образовании, заявил президент, связан с семьей. Именно на этом жизненном этапе у человека зарождается интерес к учебе и получению знаний. При этом Путин отметил, что сейчас в России нет проекта или конкурса, в котором бы принимали участие представители различных поколений семьи.
«Нам бы очень хотелось показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», – пояснил Путин, добавив, что с 4 сентября можно будет подавать заявки на участие в таких проектах.
«Это в том числе наряду с теми знаниями, которые вы получаете в школе, в университетах, в институтах, будет помогать молодым людям реализовываться в жизни», – заключил он.
Путин также пообщался с талантливыми школьниками из регионов, большинство из которых перешли в 11 класс. Одним из них стал 11-классник Руслан Шарко из Санкт-Петербурга. Он рассказал президенту о том, как узнавал историю своей семьи и создавал семейное древо. Школьник предложил разработать некий альбом для родословной, чтобы любая семья могла заполнять его и передавать из поколения в поколение. Президент поддержал его идею и поделился подробностями переписки своих родственников. Он рассказал о строчке из письма своего деда, где тот «дает наказ своему сыну на фронте: «Бей этих гадов!». «В письме, в обычном семейном письме. Таковы наши ценности. Как же их не беречь? Они составляют основу нашего бытия, нашей жизни», – добавил Путин.
Изобретатель и геолог Алена Ворлашова из Перми рассказала Путину, что хочет отправить бактерии нефтедеструкторов, которые используются для утилизации разливов нефти, на МКС для эксперимента. В ответ президент посоветовал ей осторожно подходить к таким разработкам. «Они нас не съедят? Очень важно, чтобы они нас не съели. Надо все держать под контролем», — сказал Путин.
Президент также ответил на вопрос 15-летней Каролины Уманской из Запорожской области о том, как он видит развитие новых регионов России в течение следующих пяти лет. По словам президента, почти 2 трлн руб. планируется выделить в ближайшие 2,5 года только из федеральных источников на развитие этих субъектов. «Будем делать все параллельно – добиваться создания необходимых условий с точки зрения безопасности, но не будем ждать окончания всех мероприятий в этой области, а будем развивать те направления, о которых я сказал», – добавил президент.
Ранее днем Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ, обучение в которых будет проходить на русском языке. Российский президент присоединился к мероприятию по видеосвязи. Путин также выразил надежду, что строители новых школ «сработают качественно и быстро» и уже в 2026 г. ученики сядут за парты.