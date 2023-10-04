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Крымчанина осудили на восемь лет за попытку вступить в «Азов»

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Крыма Альберта Круглова к восьми годам колонии по делу о попытке перейти на территорию Украины для участия в деятельности «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), передает ТАСС.

«Суд постановил Круглова признать виновным <…> и назначить наказание на срок восемь лет», – зачитал приговор судья.

Суд признал его виновным по статье о приготовлении к государственной измене (1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5). Как отмечает агентство, в 2019 г. суд приговорил Круглова к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за распространенные им в соцсетях призывы к насильственным действиям и обнаруженные два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами. После освобождения Кругов дважды пытался уехать на Украину для вступления в нацполк «Азов», но был задержан на вокзале во время последней попытки.

2 августа 2022 г. Верховный суд (ВС) признал полк «Азов» (создан в 2014 г.) террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. Иск Генпрокуратуры был подан в ВС 17 мая. В тот день боевики полка «Азов» стали покидать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдавшись в плен российским военным.

Россия и Украина в сентябре 2022 г. при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. Президент Украины Владимир Зеленский тогда написал в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. 8 июля 2023 г. Зеленский сообщил о своем возвращении из Турции на Украину вместе с пятью главарями «Азова», которые были в Турции.

К середине августа 2023 г. формирование восстановилось и вернулось в зону боевых действий. Командир «Азова» Денис Прокопенко вновь, как стало известно 3 октября, возглавил подразделение после возвращения из Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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