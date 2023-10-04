Крымчанина осудили на восемь лет за попытку вступить в «Азов»

Суд признал его виновным по статье о приготовлении к государственной измене (1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5). Как отмечает агентство, в 2019 г. суд приговорил Круглова к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за распространенные им в соцсетях призывы к насильственным действиям и обнаруженные два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами. После освобождения Кругов дважды пытался уехать на Украину для вступления в нацполк «Азов», но был задержан на вокзале во время последней попытки.