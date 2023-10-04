Крымчанина осудили на восемь лет за попытку вступить в «Азов»
Южный окружной военный суд приговорил уроженца Крыма Альберта Круглова к восьми годам колонии по делу о попытке перейти на территорию Украины для участия в деятельности «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), передает ТАСС.
«Суд постановил Круглова признать виновным <…> и назначить наказание на срок восемь лет», – зачитал приговор судья.
Суд признал его виновным по статье о приготовлении к государственной измене (1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5). Как отмечает агентство, в 2019 г. суд приговорил Круглова к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за распространенные им в соцсетях призывы к насильственным действиям и обнаруженные два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами. После освобождения Кругов дважды пытался уехать на Украину для вступления в нацполк «Азов», но был задержан на вокзале во время последней попытки.
2 августа 2022 г. Верховный суд (ВС) признал полк «Азов» (создан в 2014 г.) террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. Иск Генпрокуратуры был подан в ВС 17 мая. В тот день боевики полка «Азов» стали покидать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдавшись в плен российским военным.
Россия и Украина в сентябре 2022 г. при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. Президент Украины Владимир Зеленский тогда написал в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. 8 июля 2023 г. Зеленский сообщил о своем возвращении из Турции на Украину вместе с пятью главарями «Азова», которые были в Турции.
К середине августа 2023 г. формирование восстановилось и вернулось в зону боевых действий. Командир «Азова» Денис Прокопенко вновь, как стало известно 3 октября, возглавил подразделение после возвращения из Турции.