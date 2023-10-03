Командир «Азова» Денис Прокопенко вновь возглавил подразделение

Клименко также рассказал, что в Турции у командиров «Азова» были приемлемые «для человеческого проживания» условия. Они находились на закрытой территории, определенной турецким правительством, однако это было не СИЗО, а «что-то похожее на специальное поселение». Им ограничивали пользование интернетом, но было турецкое телевидение. Их обследовали и лечили украинские врачи.