Командир «Азова» Денис Прокопенко вновь возглавил подразделение
По словам Клименко, Прокопенко отвечает за подготовку личного состава.
«Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было», – добавил министр.
Клименко также рассказал, что в Турции у командиров «Азова» были приемлемые «для человеческого проживания» условия. Они находились на закрытой территории, определенной турецким правительством, однако это было не СИЗО, а «что-то похожее на специальное поселение». Им ограничивали пользование интернетом, но было турецкое телевидение. Их обследовали и лечили украинские врачи.
21 апреля 2022 г. Мариуполь перешел под контроль российской армии, но члены «Азова» оставались заблокированными на территории «Азовстали». 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении завода. В плен сдались 2439 украинских военных.
22 сентября 2022 г. Россия и Украина при посредничестве Анкары провели обмен пленными. Пятерых командиров «Азова» – Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко и Дениса Шлегу – отправили в Турцию. Они должны были остаться там до окончания боевых действий на Украине. Однако в июле 2023 г. они вернулись на Украину. Кремль назвал это «прямым нарушением условий имевшихся договоренностей».