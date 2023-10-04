В США начали масштабное тестирование системы оповещения населения о ЧС
Правительство США начало масштабное тестирование системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), пишет CNN.
Тестирование системы экстренного оповещения началось примерно с 14:20 по восточному времени. Оповещения были разосланы по всем телеканалам, радио и сотовым телефонам. Текстовое сообщение на телефон было отправлено на английском или испанском языках в зависимости от языковых настроек устройства, уточняет телеканал. Также текст сопровождался звуковым сигналом и вибрацией, чтобы оповещение было доступно для людей с ограниченными возможностями.
Учения проводятся Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в координации с Федеральной комиссией по связи (FCC). Уточняется, что цель тестирования – убедиться, что существующие системы эффективны в предупреждении населения о ЧС на национальном уровне.
Ранее в FEMA сообщали, что тестирование будет проводиться по всей стране. Система экстренных оповещений используется для информирования населения о крупномасштабных природных катаклизмах, техногенных катастрофах или атаках на страну. Агентство предупреждало о тестировании еще в августе.