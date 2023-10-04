В США начали масштабное тестирование системы оповещения населения о ЧС

Тестирование системы экстренного оповещения началось примерно с 14:20 по восточному времени. Оповещения были разосланы по всем телеканалам, радио и сотовым телефонам. Текстовое сообщение на телефон было отправлено на английском или испанском языках в зависимости от языковых настроек устройства, уточняет телеканал. Также текст сопровождался звуковым сигналом и вибрацией, чтобы оповещение было доступно для людей с ограниченными возможностями.