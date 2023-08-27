В США проведут масштабное тестирование системы оповещения населения о ЧС
Власти США решили провести масштабное тестирование системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), оно пройдет в среду, 4 октября, следует из материалов Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Тестовое сообщение о тревоге будут транслировать все телеканалы и радиостанции, также они будут направлены на все сотовые телефоны жителей.
«Это общенациональный тест системы экстренных оповещений, проводимый Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях с 14:20 до 14:50 ET [восточное поясное время]. Это только тест. Никаких действий со стороны общественности не требуется», – указано в сообщении, которое будут транслировать телеканалы. СМС на телефоны придет в сокращенном варианте.
В агентстве подчеркнули, что тестирование будет проводиться по всей стране. Система экстренных оповещений используется для информирования населения о крупномасштабных природных катаклизмах, техногенных катастрофах или атаках на страну.