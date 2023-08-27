В США проведут масштабное тестирование системы оповещения населения о ЧС

«Это общенациональный тест системы экстренных оповещений, проводимый Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях с 14:20 до 14:50 ET [восточное поясное время]. Это только тест. Никаких действий со стороны общественности не требуется», – указано в сообщении, которое будут транслировать телеканалы. СМС на телефоны придет в сокращенном варианте.