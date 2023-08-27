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Общество

В США проведут масштабное тестирование системы оповещения населения о ЧС

Ведомости

Власти США решили провести масштабное тестирование системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), оно пройдет в среду, 4 октября, следует из материалов Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Тестовое сообщение о тревоге будут транслировать все телеканалы и радиостанции, также они будут направлены на все сотовые телефоны жителей.

«Это общенациональный тест системы экстренных оповещений, проводимый Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях с 14:20 до 14:50 ET [восточное поясное время]. Это только тест. Никаких действий со стороны общественности не требуется», – указано в сообщении, которое будут транслировать телеканалы. СМС на телефоны придет в сокращенном варианте.

В агентстве подчеркнули, что тестирование будет проводиться по всей стране. Система экстренных оповещений используется для информирования населения о крупномасштабных природных катаклизмах, техногенных катастрофах или атаках на страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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