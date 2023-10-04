Суд в Москве арестовал второго фигуранта в деле экс-министра спорта Дагестана
Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта уголовного дела экс-министра спорта Дагестана и главы города Кизилюрта Магомеда Магомедова, сообщила пресс-служба суда.
Речь идет о начальнике управления министерства спорта региона Халитбеге Махачеве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря. Как и Магомедову, ему вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
Ранее суд по ходатайству следствия арестовал Магомедова до 2 декабря. Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме по просьбе следствия, которую поддержала и прокуратура.
ФСБ России задержала Магомедова 3 октября, после чего его доставили в Москву. После допроса ему предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ). Подробная фабула дела пока неизвестно, но следствие обвиняет его в хищении средств более чем на 1 млн руб. Чиновник вину отрицает. Адвокат Федор Богатырев заявил «Ведомостям», что считает предъявленное обвинение абсурдным.
Махачаева задержали вместе с Магомедовым. Суть вменяемого ему обвинения не раскрывалась.
Магомедов стал мэром Кизилюрта в мае 2021 г. До этого он с 2012 г. занимал пост министра спорта Дагестана.