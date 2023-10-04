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Суд в Москве арестовал второго фигуранта в деле экс-министра спорта Дагестана

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта уголовного дела экс-министра спорта Дагестана и главы города Кизилюрта Магомеда Магомедова, сообщила пресс-служба суда.

Речь идет о начальнике управления министерства спорта региона Халитбеге Махачеве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря. Как и Магомедову, ему вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Ранее суд по ходатайству следствия арестовал Магомедова до 2 декабря. Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме по просьбе следствия, которую поддержала и прокуратура.

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ФСБ России задержала Магомедова 3 октября, после чего его доставили в Москву. После допроса ему предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ). Подробная фабула дела пока неизвестно, но следствие обвиняет его в хищении средств более чем на 1 млн руб. Чиновник вину отрицает. Адвокат Федор Богатырев заявил «Ведомостям», что считает предъявленное обвинение абсурдным.

Махачаева задержали вместе с Магомедовым. Суть вменяемого ему обвинения не раскрывалась.

Магомедов стал мэром Кизилюрта в мае 2021 г. До этого он с 2012 г. занимал пост министра спорта Дагестана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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