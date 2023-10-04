Суд в Москве арестовал второго фигуранта в деле экс-министра спорта Дагестана

ФСБ России задержала Магомедова 3 октября, после чего его доставили в Москву. После допроса ему предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ). Подробная фабула дела пока неизвестно, но следствие обвиняет его в хищении средств более чем на 1 млн руб. Чиновник вину отрицает. Адвокат Федор Богатырев заявил «Ведомостям», что считает предъявленное обвинение абсурдным.