Суд в Москве отправил в СИЗО мэра Кизилюрта Магомедова

Суд в Москве отправил в СИЗО мэра Кизилюрта МагомедоваЕму предъявлено обвинение в особо крупной растрате бюджетных средств
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-министра спорта Дагестана, главы города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Судья Наталия Дударь поместила его в СИЗО сроком до 2 декабря 2023 г.
Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Об этом попросил судью следователь, обосновав это тайной следствия. Прокурор его поддержал. Поддержать Магомедова в суд пришли жена и другие родственники.
Адвокат Федор Богатырев заявил «Ведомостям», что считает предъявленное обвинение абсурдным. «В обвинении содержится недостоверная информация, в суде это исследовано и получило подтверждение, но в решении суда не отражено», – сказал защитник. Заключенный в СИЗО чиновник также категорически вину отрицает.
Следствие обвиняет его в хищении средств более чем на 1 млн руб. Более подробная фабула уголовного дела пока неизвестна. Богатырев уточнил, что вменяемая следствием сумма хищения «натянута».
Накануне ФСБ России задержала 66-летнего чиновника, после чего он был доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ. Магомедову после допроса было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ).
В случае, если вина экс-министра будет доказана в суде по существу, Магомедову грозит до десяти лет лишения свободы.
Вместе с ним правоохранители задержали одного из начальников управления министерства спорта региона – Халитбега Махачева. В его отношении столичный суд 4 октября поздно вечером также рассматривает материал об аресте.
Ранее городские власти перенесли празднование 60-летия дагестанского города Кизилюрта на неопределенный срок. В мэрии города уточнили, что перенос празднования связан с отсутствием на рабочем месте главы Кизилюрта.
С 2012 по 2021 г. Магомедов занимал пост министра спорта Дагестана. Мэром Кизилюрта он стал в мае 2021 г.