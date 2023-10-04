СК обвинил экс-министра спорта Дагестана в особо крупной растрате бюджета
Следственный комитет РФ предъявил экс-министру спорта Дагестана, главе города Кизилюрт Магомеду Магомедову обвинение в особо крупной растрате бюджетных средств, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Магомедова доставили в Москву и допросили. Обвинение предъявили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере).
ГСУ СК РФ просит заключить Магомедова под стражу до 2 декабря 2023 г. Уточняется, что вместе с ним также был задержан начальник управления Минспорта Дагестана Халитбек Махачев. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения.
О том, что Магомедова задержали, стало известно 3 октября. Задержание произвели силовики из Москвы.
С 2012 по 2021 г. Магомедов занимал поста министра спорта Дагестана. Мэром Кизилюрта он стал в мае 2021 г.