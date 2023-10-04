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Общество

СК обвинил экс-министра спорта Дагестана в особо крупной растрате бюджета

Ведомости

Следственный комитет РФ предъявил экс-министру спорта Дагестана, главе города Кизилюрт Магомеду Магомедову обвинение в особо крупной растрате бюджетных средств, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Магомедова доставили в Москву и допросили. Обвинение предъявили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере).

ГСУ СК РФ просит заключить Магомедова под стражу до 2 декабря 2023 г. Уточняется, что вместе с ним также был задержан начальник управления Минспорта Дагестана Халитбек Махачев. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

О том, что Магомедова задержали, стало известно 3 октября. Задержание произвели силовики из Москвы.

С 2012 по 2021 г. Магомедов занимал поста министра спорта Дагестана. Мэром Кизилюрта он стал в мае 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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