СК обвинил экс-министра спорта Дагестана в особо крупной растрате бюджета

ГСУ СК РФ просит заключить Магомедова под стражу до 2 декабря 2023 г. Уточняется, что вместе с ним также был задержан начальник управления Минспорта Дагестана Халитбек Махачев. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения.