Песков: Запад продолжает использовать украинцев как дешевых солдат

На Варшавском форуме по безопасности глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что поддержка Украины – «очень дешевый способ» гарантировать, что Россия не представляет угрозы для НАТО. По словам Оллонгрен, убедить общественность в том, что российская война ведется не ради Украины, а ради безопасности Европы, не менее важно, чем продолжать оказывать поддержку Украине. Министр обороны также подчеркнула, что если поддержка Украины со стороны США сократится, это будет «существенно». Слова Оллонгрен приводит Anadolu Agency.