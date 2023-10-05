Песков: Запад продолжает использовать украинцев как дешевых солдат
Запад продолжает использовать украинцев как дешевых солдат, скоро они сами это поймут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление министра обороны Нидерландов.
«Это такое достаточно типичное заявление. Украина продолжает использовать дешевых солдат. И все намерения продолжать воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают. На самом деле рано или поздно украинцы сами начнут слышать эти слова в ином свете для себя. И им это перестанет нравиться», – уверен Песков.
На Варшавском форуме по безопасности глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что поддержка Украины – «очень дешевый способ» гарантировать, что Россия не представляет угрозы для НАТО. По словам Оллонгрен, убедить общественность в том, что российская война ведется не ради Украины, а ради безопасности Европы, не менее важно, чем продолжать оказывать поддержку Украине. Министр обороны также подчеркнула, что если поддержка Украины со стороны США сократится, это будет «существенно». Слова Оллонгрен приводит Anadolu Agency.
3 октября Оллонгрен заявила, что европейские страны столкнулись с проблемами в оборонной промышленности. Государства не могут увеличить производство из-за поставок вооружений на Украину. При этом она призвала Европу продолжать оказывать военную помощь ВСУ, потому что украинский конфликт представляет «общую угрозу безопасности».