Минобороны Нидерландов заявило о проблемах в оборонной промышленности Европы
Европейские страны столкнулись с проблемами в оборонной промышленности. Государства не могут увеличить производство из-за поставок вооружений на Украину, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на Варшавском форуме безопасности.
«У нас есть трудности с увеличением производства для собственной оборонной промышленности. То же самое касается и американской оборонной промышленности. Есть много проблем, над которыми нам надо работать», – признала Оллонгрен (цитата по «РИА Новости»).
Несмотря на свое заявление, министр призвала европейские государства продолжать оказывать военную помощь ВСУ. По ее мнению, украинский конфликт представляет «общую угрозу безопасности».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что до конца 2023 г. ЕС может согласовать выделение еще 5 млрд евро (около $5,2 млрд по курсу на 3 октября) на военную помощь Украине. Он также подтвердил, что Евросоюз планирует обучить около 40 000 украинских бойцов, в том числе пилотов для истребителей F-16, до конца года.