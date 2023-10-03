Минобороны Нидерландов заявило о проблемах в оборонной промышленности Европы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что до конца 2023 г. ЕС может согласовать выделение еще 5 млрд евро (около $5,2 млрд по курсу на 3 октября) на военную помощь Украине. Он также подтвердил, что Евросоюз планирует обучить около 40 000 украинских бойцов, в том числе пилотов для истребителей F-16, до конца года.