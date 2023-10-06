СК обвинил главу незаконно отправившей детей в Турцию турфирмы в мошенничестве

По версии следствия, сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП Маркина Н. В. с 1 января 2020 г. и по 8 августа 2023 г. заключили с родителями порядка 100 договоров на сумму более 1 млн руб. якобы на организацию отдыха детей в Турции. С 1 июня по 6 августа 2023 г. фигуранты дела обязались организовать отдых, но не оплатили проживание 90 детей от 6 до 17 лет в гостинице в Турции, из-за чего их принудительно выселили.