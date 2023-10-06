СК обвинил главу незаконно отправившей детей в Турцию турфирмы в мошенничестве
Управление Следственного комитета (СК) по Москве предъявило обвинение в мошенничестве руководителю турфирмы «Колибри-Тур», которая незаконно отправила детей на отдых в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП Маркина Н. В. с 1 января 2020 г. и по 8 августа 2023 г. заключили с родителями порядка 100 договоров на сумму более 1 млн руб. якобы на организацию отдыха детей в Турции. С 1 июня по 6 августа 2023 г. фигуранты дела обязались организовать отдых, но не оплатили проживание 90 детей от 6 до 17 лет в гостинице в Турции, из-за чего их принудительно выселили.
Изначально сообщалось о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Из сообщения ведомства следует, что по данному факту также расследуется уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«Сегодня фактическому руководителю общества предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», – говорится в сообщении. Кому именно предъявлено обвинение, в СК не уточнили. По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем и гендиректором «Колибри-Тур МСК» является Наталья Маркина.
СК также ходатайствовал об аресте имущества фигурантов дела, добавили в ведомстве.
В августе мировой судья оштрафовал компанию «Колибри-Тур МСК» на 5 млн руб. по по ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности). В Генпрокуратуре, которая проводила проверку, пояснили, что компания не является туроператором и не могла продавать туры для детского отдыха.
Об инциденте с выселением детей из гостиницы в Турции стало известно в начале августа. Смена началась 19 июля. В ночь с 1 на 2 августа детей выселили из отеля Batont Garden Resort. Представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. После этого детей переселили в другой отель. 11 августа посольство России в Анкаре сообщило, что все дети, приехавшие в Турцию по линии «Колибри-Тур», вылетели в Россию.