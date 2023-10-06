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Общество

СК обвинил главу незаконно отправившей детей в Турцию турфирмы в мошенничестве

Ведомости

Управление Следственного комитета (СК) по Москве предъявило обвинение в мошенничестве руководителю турфирмы «Колибри-Тур», которая незаконно отправила детей на отдых в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП Маркина Н. В. с 1 января 2020 г. и по 8 августа 2023 г. заключили с родителями порядка 100 договоров на сумму более 1 млн руб. якобы на организацию отдыха детей в Турции. С 1 июня по 6 августа 2023 г. фигуранты дела обязались организовать отдых, но не оплатили проживание 90 детей от 6 до 17 лет в гостинице в Турции, из-за чего их принудительно выселили.

Изначально сообщалось о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Из сообщения ведомства следует, что по данному факту также расследуется уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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«Сегодня фактическому руководителю общества предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», – говорится в сообщении. Кому именно предъявлено обвинение, в СК не уточнили. По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем и гендиректором «Колибри-Тур МСК» является Наталья Маркина.

СК также ходатайствовал об аресте имущества фигурантов дела, добавили в ведомстве.

В августе мировой судья оштрафовал компанию «Колибри-Тур МСК» на 5 млн руб. по по ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности). В Генпрокуратуре, которая проводила проверку, пояснили, что компания не является туроператором и не могла продавать туры для детского отдыха.

Об инциденте с выселением детей из гостиницы в Турции стало известно в начале августа. Смена началась 19 июля. В ночь с 1 на 2 августа детей выселили из отеля Batont Garden Resort. Представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. После этого детей переселили в другой отель. 11 августа посольство России в Анкаре сообщило, что все дети, приехавшие в Турцию по линии «Колибри-Тур», вылетели в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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