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Общество

Суд оштрафовал компанию на 5 млн рублей за нарушения при отправке детей в Турцию

Ведомости

Мировой судья оштрафовал на 5 млн руб. компанию «Колибри-Тур МСК», которая незаконно отправила детей на отдых в Турцию. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Штраф компании назначен по ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности) после проверки ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что компания не является туроператором и не могла продавать туры для детского отдыха. Однако фирма дистанционно смогла оформить с родителями порядка 90 договоров и отправила детей на отдых в Кемер. При этом «Колибри-Тур МСК» не оплатила отель в полном объеме, поэтому 2 августа детей из него выселили. Возвращаться детям пришлось за счет родителей.

Столичная прокуратура также обратилась в суд с требованием заблокировать интернет-страницы с рекламой аналогичных путевок на 2024 г.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – по ст. 238 УК РФ.

В начале августа стало известно, что 90 детей начали смену 19 июля, но в ночь с 1 на 2 августа их выселили из отеля Batont Garden Resort. Представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. После этого детей переселили в другой отель.

11 августа посольство России в Анкаре сообщило, что все дети, приехавшие в Турцию по линии «Колибри-Тур», вылетели в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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