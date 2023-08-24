Суд оштрафовал компанию на 5 млн рублей за нарушения при отправке детей в Турцию

В Генпрокуратуре подчеркнули, что компания не является туроператором и не могла продавать туры для детского отдыха. Однако фирма дистанционно смогла оформить с родителями порядка 90 договоров и отправила детей на отдых в Кемер. При этом «Колибри-Тур МСК» не оплатила отель в полном объеме, поэтому 2 августа детей из него выселили. Возвращаться детям пришлось за счет родителей.