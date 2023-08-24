Суд оштрафовал компанию на 5 млн рублей за нарушения при отправке детей в Турцию
Мировой судья оштрафовал на 5 млн руб. компанию «Колибри-Тур МСК», которая незаконно отправила детей на отдых в Турцию. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Штраф компании назначен по ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности) после проверки ведомства.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что компания не является туроператором и не могла продавать туры для детского отдыха. Однако фирма дистанционно смогла оформить с родителями порядка 90 договоров и отправила детей на отдых в Кемер. При этом «Колибри-Тур МСК» не оплатила отель в полном объеме, поэтому 2 августа детей из него выселили. Возвращаться детям пришлось за счет родителей.
Столичная прокуратура также обратилась в суд с требованием заблокировать интернет-страницы с рекламой аналогичных путевок на 2024 г.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – по ст. 238 УК РФ.
В начале августа стало известно, что 90 детей начали смену 19 июля, но в ночь с 1 на 2 августа их выселили из отеля Batont Garden Resort. Представительство отеля заявило, что их проживание не было оплачено. После этого детей переселили в другой отель.
11 августа посольство России в Анкаре сообщило, что все дети, приехавшие в Турцию по линии «Колибри-Тур», вылетели в Россию.