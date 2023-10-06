Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве по состоянию на вечер пятницы достигали 9 баллов, следует из данных «Яндекс.Карт».
По данным на 19:10 мск, наибольшая загруженность наблюдается на восточной части Садового кольца и северо-западной части Третьего транспортного кольца (ТТК), а также на северо-западе и юго-западе МКАД.
Днем управление МЧС по Москве предупредило об ухудшении погоды с вечера 6 октября до конца 7 октября. Сообщалось о гололедице, усилении ветра до 21 м/с и дожде со снегом.
Ведомство рекомендовало снизить скорость при управлении автомобилем и увеличить дистанцию между транспортом, а также избегать внезапных маневров на дорогах – обгонов, перестроений, опережений.
Ранее в центре погоды «Фобос» допустили, что первый снег в столице выпадет уже в первой декаде октября. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что в начале следующей недели уже ожидается мокрый снег.