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Общество

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Ведомости

Пробки в Москве по состоянию на вечер пятницы достигали 9 баллов, следует из данных «Яндекс.Карт».

По данным на 19:10 мск, наибольшая загруженность наблюдается на восточной части Садового кольца и северо-западной части Третьего транспортного кольца (ТТК), а также на северо-западе и юго-западе МКАД.

Днем управление МЧС по Москве предупредило об ухудшении погоды с вечера 6 октября до конца 7 октября. Сообщалось о гололедице, усилении ветра до 21 м/с и дожде со снегом.

Ведомство рекомендовало снизить скорость при управлении автомобилем и увеличить дистанцию между транспортом, а также избегать внезапных маневров на дорогах – обгонов, перестроений, опережений.

Ранее в центре погоды «Фобос» допустили, что первый снег в столице выпадет уже в первой декаде октября. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что в начале следующей недели уже ожидается мокрый снег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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