Пробки в Москве достигли девяти баллов

Ранее в центре погоды «Фобос» допустили, что первый снег в столице выпадет уже в первой декаде октября. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что в начале следующей недели уже ожидается мокрый снег.