МЧС предупредило об усилении ветра, гололедице и снеге в субботу
Управление МЧС по Москве предупредило об ухудшении погоды с вечера 6 октября.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 [мск] 6 октября и до конца суток 7 октября в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром 7 октября понижение температуры воздуха до -2…0 градусов, на дорогах местами гололедица», – говорится в сообщении.
Утром 7 октября и до конца суток ожидается сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16-21 м/с.
Ведомство рекомендовало снизить скорость при управлении автомобилем и увеличить дистанцию между транспортом, а также избегать внезапных маневров на дорогах – обгонов, перестроений, опережений.
Сентябрь же побил 141-летний рекорд по наименьшему количеству осадков. Первый месяц осени превысил климатическую норму более чем на 3 градуса тепла. При этом за всю историю наблюдений он оказался на третьем месте – до него рекордные показатели достигались в сентябре 1847 г. (17 градусов тепла) и в 1851 г. (16,3 градуса тепла).
В конце сентября в Национальном центре обработки данных по снегу и льду США (NSIDC) сообщили, что в этом году наибольшая площадь морского льда составила менее 17 млн кв. км Антарктики, что на 1 млн кв. км меньше предыдущего рекордно низкого уровня, установленного в 1986 г. Ученые полагают, что продолжающееся сокращение льда может усугубить последствия потепления: чем меньше льда, тем меньше солнечного света отражается в космос.