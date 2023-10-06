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Общество

МЧС предупредило об усилении ветра, гололедице и снеге в субботу

Ведомости

Управление МЧС по Москве предупредило об ухудшении погоды с вечера 6 октября.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 [мск] 6 октября и до конца суток 7 октября в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром 7 октября понижение температуры воздуха до -2…0 градусов, на дорогах местами гололедица», – говорится в сообщении.

Утром 7 октября и до конца суток ожидается сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16-21 м/с.

Ведомство рекомендовало снизить скорость при управлении автомобилем и увеличить дистанцию между транспортом, а также избегать внезапных маневров на дорогах – обгонов, перестроений, опережений.

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4 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о дождях с мокрым снегом в начале следующей недели в Москве. Ранее в центре допускали первый снег в столице уже в первой декаде октября.

Сентябрь же побил 141-летний рекорд по наименьшему количеству осадков. Первый месяц осени превысил климатическую норму более чем на 3 градуса тепла. При этом за всю историю наблюдений он оказался на третьем месте – до него рекордные показатели достигались в сентябре 1847 г. (17 градусов тепла) и в 1851 г. (16,3 градуса тепла).

В конце сентября в Национальном центре обработки данных по снегу и льду США (NSIDC) сообщили, что в этом году наибольшая площадь морского льда составила менее 17 млн кв. км Антарктики, что на 1 млн кв. км меньше предыдущего рекордно низкого уровня, установленного в 1986 г. Ученые полагают, что продолжающееся сокращение льда может усугубить последствия потепления: чем меньше льда, тем меньше солнечного света отражается в космос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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