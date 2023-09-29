Газета
Общество

В Нью-Йорке из-за ливня ввели режим ЧС

Ведомости

Власти штата Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в отдельных районах из-за ливней и наводнения. Об этом сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

«Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, Лонг-Айленде и долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону», – написала она в X (бывший Twitter).

Американские СМИ сообщают о перекрытии дорог и станций метро города Нью-Йорка. Кроме того, был закрыт один из трех терминалов в международном аэропорту Ла-Гуардиа. Хокул ранее сообщила, что район Нью-Йорка Бруклин сейчас «переживает одни из самых тяжелых последствий этого ливня».

Мощный ливень затопил Стамбул

Власти призвали жителей не выходить на улицу из-за стихийного бедствия

1 сентября обильные дожди прервали фестиваль Burning Man в штате Невада. Дожди превратили песок в густую грязь, людям приходилось оборачивать свою обувь в пакеты для того, чтобы не застрять в ней. Тогда десятки тысяч участников застряли в пустыне.

Ранее по Гонконгу прошел супертайфун, который стал самым сильным с 1884 г. Тогда из-за погоды несколько раз приостанавливала работу Гонконгская фондовая биржа и клиринговая компания HKEX.

В этом месяце ливень накрыл и турецкое побережье Черного моря. Как писали местные СМИ, дождь затопил предприятия, первые этажи жилых зданий и дороги. В частности, по данным канала, была закрыта прибрежная дорога, из-за чего образовались большие пробки в других районах.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных