В Нью-Йорке из-за ливня ввели режим ЧС

1 сентября обильные дожди прервали фестиваль Burning Man в штате Невада. Дожди превратили песок в густую грязь, людям приходилось оборачивать свою обувь в пакеты для того, чтобы не застрять в ней. Тогда десятки тысяч участников застряли в пустыне.