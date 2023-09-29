В Нью-Йорке из-за ливня ввели режим ЧС
Власти штата Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в отдельных районах из-за ливней и наводнения. Об этом сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.
«Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, Лонг-Айленде и долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону», – написала она в X (бывший Twitter).
Американские СМИ сообщают о перекрытии дорог и станций метро города Нью-Йорка. Кроме того, был закрыт один из трех терминалов в международном аэропорту Ла-Гуардиа. Хокул ранее сообщила, что район Нью-Йорка Бруклин сейчас «переживает одни из самых тяжелых последствий этого ливня».
1 сентября обильные дожди прервали фестиваль Burning Man в штате Невада. Дожди превратили песок в густую грязь, людям приходилось оборачивать свою обувь в пакеты для того, чтобы не застрять в ней. Тогда десятки тысяч участников застряли в пустыне.
Ранее по Гонконгу прошел супертайфун, который стал самым сильным с 1884 г. Тогда из-за погоды несколько раз приостанавливала работу Гонконгская фондовая биржа и клиринговая компания HKEX.
В этом месяце ливень накрыл и турецкое побережье Черного моря. Как писали местные СМИ, дождь затопил предприятия, первые этажи жилых зданий и дороги. В частности, по данным канала, была закрыта прибрежная дорога, из-за чего образовались большие пробки в других районах.