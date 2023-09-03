Побережье Черного моря в Турции затопило из-за сильных ливней

Ливень, который начался вечером 2 сентября и продолжился в ночь на воскресенье, затопил предприятия, первые этажи жилых зданий и дороги. В частности, по данным канала, была закрыта прибрежная дорога, из-за чего образовались большие пробки в других районах города.