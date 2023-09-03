Побережье Черного моря в Турции затопило из-за сильных ливней
В Турции из-за сильных дождей затопило город Гиресун у черноморского побережья, сообщает CNN Turk.
Ливень, который начался вечером 2 сентября и продолжился в ночь на воскресенье, затопил предприятия, первые этажи жилых зданий и дороги. В частности, по данным канала, была закрыта прибрежная дорога, из-за чего образовались большие пробки в других районах города.
Днем ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) предупредило об угрозе наводнения в столичной Анкаре из-за сильных дождей. Турецкие синоптики прогнозировали сильные ливни и грозы вплоть до вечера 3 сентября.
В конце августа «Ведомости» писали, что проливные дожди в разных частях планеты стали результатом изменения климата. Отмечалось, что в Пакистане из-за аномально сильных муссонных дождей за два месяца погибли почти 800 человек, свыше 300 000 были вынуждены покинуть свои дома.
Обильные дожди наблюдались и в России. В августе в Приморском крае образовались паводки из-за тайфуна «Ханун» и полярного фронта. Власти Приморского края из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера, губернатор Олег Кожемяко оценил ущерб в 7 млрд руб.
Как сообщал зампредседателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в результате паводков пострадали свыше 44 000 жителей.