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Общество

Побережье Черного моря в Турции затопило из-за сильных ливней

Ведомости

В Турции из-за сильных дождей затопило город Гиресун у черноморского побережья, сообщает CNN Turk.

Ливень, который начался вечером 2 сентября и продолжился в ночь на воскресенье, затопил предприятия, первые этажи жилых зданий и дороги. В частности, по данным канала, была закрыта прибрежная дорога, из-за чего образовались большие пробки в других районах города.

Днем ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) предупредило об угрозе наводнения в столичной Анкаре из-за сильных дождей. Турецкие синоптики прогнозировали сильные ливни и грозы вплоть до вечера 3 сентября. 

Ранее по теме: В Приморье от паводков в августе пострадали более 44 000 человек

В конце августа «Ведомости» писали, что проливные дожди в разных частях планеты стали результатом изменения климата. Отмечалось, что в Пакистане из-за аномально сильных муссонных дождей за два месяца погибли почти 800 человек, свыше 300 000 были вынуждены покинуть свои дома.

Обильные дожди наблюдались и в России. В августе в Приморском крае образовались паводки из-за тайфуна «Ханун» и полярного фронта. Власти Приморского края из-за паводка ввели режим ЧС федерального характера, губернатор Олег Кожемяко оценил ущерб в 7 млрд руб.

Как сообщал зампредседателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в результате паводков пострадали свыше 44 000 жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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