Жителей Анкары предупредили об угрозе наводнения
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) предупредило об угрозе наводнения в Анкаре из-за сильных дождей, которые пройдут в турецкой столице сегодня.
«Мы настоятельно напоминаем нашим гражданам об осторожности в отношении таких факторов, как наводнение, паводки, гроза, сильный ветер во время дождя и сбои в работе транспорта», – говорится в сообщении.
Синоптики ожидают, что сильные ливни и грозы сохранятся до завтрашнего вечера, жителей города предупредили о непогоде по СМС.
В июне этого года Анкара уже пострадала от подтопления из-за сильного ливня – тогда скопившаяся вода достигала глубины до 50 см. Из-за стихии была затоплена станция метро «Сыххие» и была разрушена стена одного из зданий в районе Этлик.
Ранее 25 августа в Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за паводка. Общий ущерб от ливней, охвативших регион, губернатор Олег Кожемяко тогда оценил в 7 млрд руб.