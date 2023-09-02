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Общество

Жителей Анкары предупредили об угрозе наводнения

Ведомости

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) предупредило об угрозе наводнения в Анкаре из-за сильных дождей, которые пройдут в турецкой столице сегодня.

«Мы настоятельно напоминаем нашим гражданам об осторожности в отношении таких факторов, как наводнение, паводки, гроза, сильный ветер во время дождя и сбои в работе транспорта», – говорится в сообщении.

Синоптики ожидают, что сильные ливни и грозы сохранятся до завтрашнего вечера, жителей города предупредили о непогоде по СМС.

В июне этого года Анкара уже пострадала от подтопления из-за сильного ливня – тогда скопившаяся вода достигала глубины до 50 см. Из-за стихии была затоплена станция метро «Сыххие» и была разрушена стена одного из зданий в районе Этлик.

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Ранее 25 августа в Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за паводка. Общий ущерб от ливней, охвативших регион, губернатор Олег Кожемяко тогда оценил в 7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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