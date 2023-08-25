Власти Приморья ввели режим ЧС федерального характера из-за паводка
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Приморского края приняла решение ввести в регионе ЧС федерального характера, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Кожемяко.
Федеральный уровень ЧС позволит Приморью оперативнее получать помощь, в том числе финансовую, от федерального центра для ликвидации последствий затопления.
Кожемяко уточняет, общий ущерб от ливней, охвативших Приморье в последние две недели, оценивают в 7 млрд руб. Серьезный ущерб получили более 5000 домов. Пострадали сельское хозяйство, дороги и социальные объекты.
«Все это нужно восстанавливать, и мы нашли поддержку со стороны федеральной власти. В край поступает гуманитарная помощь для граждан, технические средства для устранения последствий паводка. Помогают соседние регионы, дружественные республики», – объяснил Кожемяко.
Режим ЧС регионального характера из-за паводка власти Приморского края ввели 15 августа. Из затопленных домов эвакуировали более 5000 человек. 16 августа Владимир Путин поручил главе МЧС РФ и губернатору Приморского края оформить все документы для оказания помощи пострадавшим от наводнений. Обильные дожди в Приморском крае вызвали тайфун «Ханун» и полярный фронт.