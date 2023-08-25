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Общество

Власти Приморья ввели режим ЧС федерального характера из-за паводка

Ведомости

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Приморского края приняла решение ввести в регионе ЧС федерального характера, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Кожемяко.

Федеральный уровень ЧС позволит Приморью оперативнее получать помощь, в том числе финансовую, от федерального центра для ликвидации последствий затопления.

Кожемяко уточняет, общий ущерб от ливней, охвативших Приморье в последние две недели, оценивают в 7 млрд руб. Серьезный ущерб получили более 5000 домов. Пострадали сельское хозяйство, дороги и социальные объекты.

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«Все это нужно восстанавливать, и мы нашли поддержку со стороны федеральной власти. В край поступает гуманитарная помощь для граждан, технические средства для устранения последствий паводка. Помогают соседние регионы, дружественные республики», – объяснил Кожемяко.

Режим ЧС регионального характера из-за паводка власти Приморского края ввели 15 августа. Из затопленных домов эвакуировали более 5000 человек. 16 августа Владимир Путин поручил главе МЧС РФ и губернатору Приморского края оформить все документы для оказания помощи пострадавшим от наводнений. Обильные дожди в Приморском крае вызвали тайфун «Ханун» и полярный фронт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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