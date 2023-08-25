Власти Приморья ввели режим ЧС федерального характера из-за паводка

Режим ЧС регионального характера из-за паводка власти Приморского края ввели 15 августа. Из затопленных домов эвакуировали более 5000 человек. 16 августа Владимир Путин поручил главе МЧС РФ и губернатору Приморского края оформить все документы для оказания помощи пострадавшим от наводнений. Обильные дожди в Приморском крае вызвали тайфун «Ханун» и полярный фронт.