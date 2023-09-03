В Приморье от паводков в августе пострадали более 44 000 человек

«Сейчас в числе пострадавших более 44 000 человек. Ущерб сегодня оценивается в более 7 млрд. Разрушено 46 мостов... Кто-то должен был контролировать их состояние, приводить их в порядок своевременно. Надо разобраться во всех этих деталях», – сказал Трутнев (цитата по «РИА Новости»).