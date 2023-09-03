В Приморье от паводков в августе пострадали более 44 000 человек
Более 44 000 жителей Приморского края пострадали в результате паводков, которые накрыли регион в августе, сообщил во время совещания во Владивостоке зампредседателя правительства — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Сейчас в числе пострадавших более 44 000 человек. Ущерб сегодня оценивается в более 7 млрд. Разрушено 46 мостов... Кто-то должен был контролировать их состояние, приводить их в порядок своевременно. Надо разобраться во всех этих деталях», – сказал Трутнев (цитата по «РИА Новости»).
На совещании он призвал разобраться, какие превентивные меры необходимо принимать, чтобы в будущем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.
Обильные дожди в Приморском крае вызвали тайфун «Ханун» и полярный фронт. 15 августа власти Приморского края из-за паводка ввели режим ЧС регионального характера. Из затопленных домов тогда эвакуировали более 5000 человек. 16 августа президент Владимир Путин поручил главе МЧС РФ и губернатору Приморского края оформить все документы для оказания помощи пострадавшим от наводнений.
25 августа в Приморье ввели режим ЧС федерального характера. Общий ущерб от ливней, охвативших регион, губернатор Олег Кожемяко тогда оценил в 7 млрд руб., пострадали более 5000 домов, сельское хозяйство, дороги и социальные объекты. Кожемяко говорил, что регион «нашел поддержку со стороны федеральной власти»: в край поступает гуманитарная помощь, технические средства для устранения последствий паводка.
По данным правительства края на 29 августа, пострадавшие от наводнения жители подали 35 000 заявлений на выплаты, было одобрено 4 900 заявок. Кроме того, граждане уже начали подавать заявления на капитальный ремонт.