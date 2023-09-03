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Общество

В Приморье от паводков в августе пострадали более 44 000 человек

Ведомости

Более 44 000 жителей Приморского края пострадали в результате паводков, которые накрыли регион в августе, сообщил во время совещания во Владивостоке зампредседателя правительства — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Сейчас в числе пострадавших более 44 000 человек. Ущерб сегодня оценивается в более 7 млрд. Разрушено 46 мостов... Кто-то должен был контролировать их состояние, приводить их в порядок своевременно. Надо разобраться во всех этих деталях», – сказал Трутнев (цитата по «РИА Новости»).

На совещании он призвал разобраться, какие превентивные меры необходимо принимать, чтобы в будущем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.

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Обильные дожди в Приморском крае вызвали тайфун «Ханун» и полярный фронт. 15 августа власти Приморского края из-за паводка ввели режим ЧС регионального характера. Из затопленных домов тогда эвакуировали более 5000 человек. 16 августа президент Владимир Путин поручил главе МЧС РФ и губернатору Приморского края оформить все документы для оказания помощи пострадавшим от наводнений. 

25 августа в Приморье ввели режим ЧС федерального характера. Общий ущерб от ливней, охвативших регион, губернатор Олег Кожемяко тогда оценил в 7 млрд руб., пострадали более 5000 домов, сельское хозяйство, дороги и социальные объекты. Кожемяко говорил, что регион «нашел поддержку со стороны федеральной власти»: в край поступает гуманитарная помощь, технические средства для устранения последствий паводка. 

По данным правительства края на 29 августа, пострадавшие от наводнения жители подали 35 000 заявлений на выплаты, было одобрено 4 900 заявок. Кроме того, граждане уже начали подавать заявления на капитальный ремонт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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