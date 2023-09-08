Гонконгская фондовая биржа отменила торги из-за ливня
Гонконгская фондовая биржа и клиринговая компания HKEX заявили об отмене торговых сессий из-за погодных условий. Об этом говорится в сообщении на сайте биржи.
«Все торговые сессии сегодня на рынках ценных бумаг и деривативов, включая торговую сессию после закрытия, были отменены в связи с сохранением в силе предупреждения о черном дожде и объявлением экстремальных условий правительством Гонконга», – говорится в сообщении.
На сайте метеорологической обсерватории Гонконга отмечается, что 8 сентября «из-за сильного подтопления дорог и плохих погодных условий населению рекомендуется оставаться в безопасных местах в качестве временного убежища».
«Поскольку проливной дождь продолжал обрушиваться на Гонконг, в 23:05 [18:05 мск] обсерватория выпустила первый в году сигнал предупреждения о черной грозе, после чего дождь усилился», – сообщили в обсерватории.
Отмечается, что это самый сильный ливень с 1884 г. По состоянию на 7:00 [02:00 мск] 8 сентября наивысшее предупреждение о черном ливне действовало более семи часов, побив рекорд, установленный 23 августа 1999 г. (пять часов 47 минут).
1 сентября Гонконгская биржа приостанавливала все торги из-за надвигающегося на город супертайфуна. Из-за него отменили сотни авиарейсов, а также закрыли предприятия и школы.