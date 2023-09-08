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Гонконгская фондовая биржа отменила торги из-за ливня

Ведомости

Гонконгская фондовая биржа и клиринговая компания HKEX заявили об отмене торговых сессий из-за погодных условий. Об этом говорится в сообщении на сайте биржи. 

«Все торговые сессии сегодня на рынках ценных бумаг и деривативов, включая торговую сессию после закрытия, были отменены в связи с сохранением в силе предупреждения о черном дожде и объявлением экстремальных условий правительством Гонконга», – говорится в сообщении.

На сайте метеорологической обсерватории Гонконга отмечается, что 8 сентября «из-за сильного подтопления дорог и плохих погодных условий населению рекомендуется оставаться в безопасных местах в качестве временного убежища». 

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«Поскольку проливной дождь продолжал обрушиваться на Гонконг, в 23:05 [18:05 мск] обсерватория выпустила первый в году сигнал предупреждения о черной грозе, после чего дождь усилился», – сообщили в обсерватории. 

Отмечается, что это самый сильный ливень с 1884 г. По состоянию на 7:00 [02:00 мск] 8 сентября наивысшее предупреждение о черном ливне действовало более семи часов, побив рекорд, установленный 23 августа 1999 г. (пять часов 47 минут).

1 сентября Гонконгская биржа приостанавливала все торги из-за надвигающегося на город супертайфуна. Из-за него отменили сотни авиарейсов, а также закрыли предприятия и школы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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