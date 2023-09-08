Гонконгская фондовая биржа отменила торги из-за ливня

«Все торговые сессии сегодня на рынках ценных бумаг и деривативов, включая торговую сессию после закрытия, были отменены в связи с сохранением в силе предупреждения о черном дожде и объявлением экстремальных условий правительством Гонконга», – говорится в сообщении.