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В Афганистане в результате землетрясения погибли 14 человек

Ведомости

На западе Афганистана утром 7 октября произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, в результате погибли 14 человек, еще 78 получили ранения, передает AFP.

По данным Американского института геофизики (USGS), эпицентр землетрясения находился в 40 км к северо-западу от Герата с населением 1,9 млн человек. Вскоре последовали четыре афтершока магнитудой 5,5, 4,7, 6, 3 и 5,9 соответственно. В отчете геологической службы США говорится, что землетрясение может привести к большому количеству жертв.

В июне 2022 г. в Афганистане произошло землетрясение, ставшее самым смертоносным за последние почти 25 лет. Тогда погибли более тысячи человек, а десятки тысяч остались без своих домов в бедной провинции Пактика. В марте прошлого года еще одно разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 13 человек в Афганистане и Пакистане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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