В Афганистане в результате землетрясения погибли 14 человек

В июне 2022 г. в Афганистане произошло землетрясение, ставшее самым смертоносным за последние почти 25 лет. Тогда погибли более тысячи человек, а десятки тысяч остались без своих домов в бедной провинции Пактика. В марте прошлого года еще одно разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 13 человек в Афганистане и Пакистане.