В Афганистане в результате землетрясения погибли 14 человек
На западе Афганистана утром 7 октября произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, в результате погибли 14 человек, еще 78 получили ранения, передает AFP.
По данным Американского института геофизики (USGS), эпицентр землетрясения находился в 40 км к северо-западу от Герата с населением 1,9 млн человек. Вскоре последовали четыре афтершока магнитудой 5,5, 4,7, 6, 3 и 5,9 соответственно. В отчете геологической службы США говорится, что землетрясение может привести к большому количеству жертв.
В июне 2022 г. в Афганистане произошло землетрясение, ставшее самым смертоносным за последние почти 25 лет. Тогда погибли более тысячи человек, а десятки тысяч остались без своих домов в бедной провинции Пактика. В марте прошлого года еще одно разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 13 человек в Афганистане и Пакистане.