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Пять учреждений в РФ будут выдавать разрешения на операции по смене пола у детей

Ведомости

Пять подведомственных Министерству здравоохранения организаций смогут выдавать разрешения на операции по смене пола у детей в случае наличия врожденных аномалий и генетических и эндокринных заболеваний. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который разработал Минздрав России.

Проектом постановления предлагается утвердить пять медицинских организаций, «по решению врачебных комиссий которых допускаются медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий ‎(пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей». Учреждения также будут выдавать медицинское заключение «о соответствии половых признаков признакам определенного пола, а также формы и порядка выдачи таких решений и медицинских заключений», говорится в документе.

Выдавать разрешения на смену пола будут следующие организации:

  • Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) эндокринологии;

  • Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова;

  • НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова;

  • НМИЦ здоровья детей;

  • Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).

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Документ также утверждает порядок выдачи решений врачебных комиссий  ‎о допустимости медицинских вмешательств. В состав такой комиссии в обязательном порядке будут включены акушер-гинеколог, генетик, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, врач-педиатр, психиатр детский и медицинский психолог.

Постановление в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2024 г. Такой срок, как сказано в пояснительной записке к документу, обусловлен «необходимостью информирования медицинских организаций РФ всех форм собственности об утверждаемых перечне федеральных медицинских организаций, формах и порядках выдачи решений и медицинских заключений врачебными комиссиями федеральных медицинских организаций, включенных в указанный перечень».

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о запрете смены пола в России. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Сообщалось, что исключения коснутся медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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