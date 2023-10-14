Пять учреждений в РФ будут выдавать разрешения на операции по смене пола у детей
Пять подведомственных Министерству здравоохранения организаций смогут выдавать разрешения на операции по смене пола у детей в случае наличия врожденных аномалий и генетических и эндокринных заболеваний. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который разработал Минздрав России.
Проектом постановления предлагается утвердить пять медицинских организаций, «по решению врачебных комиссий которых допускаются медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей». Учреждения также будут выдавать медицинское заключение «о соответствии половых признаков признакам определенного пола, а также формы и порядка выдачи таких решений и медицинских заключений», говорится в документе.
Выдавать разрешения на смену пола будут следующие организации:
Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) эндокринологии;
Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова;
НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова;
НМИЦ здоровья детей;
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).
Документ также утверждает порядок выдачи решений врачебных комиссий о допустимости медицинских вмешательств. В состав такой комиссии в обязательном порядке будут включены акушер-гинеколог, генетик, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, врач-педиатр, психиатр детский и медицинский психолог.
Постановление в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2024 г. Такой срок, как сказано в пояснительной записке к документу, обусловлен «необходимостью информирования медицинских организаций РФ всех форм собственности об утверждаемых перечне федеральных медицинских организаций, формах и порядках выдачи решений и медицинских заключений врачебными комиссиями федеральных медицинских организаций, включенных в указанный перечень».
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о запрете смены пола в России. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Сообщалось, что исключения коснутся медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.