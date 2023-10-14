Пять учреждений в РФ будут выдавать разрешения на операции по смене пола у детей

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о запрете смены пола в России. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Сообщалось, что исключения коснутся медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.