Superjet аварийно сел во Владивостоке из-за неисправности двигателя

Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, в результате происшествия никто не погиб. Как рассказали в авиакомпании, у самолета возникли проблемы с гидравликой, поэтому командир экипажа принял решение садиться в Новосибирске, но из-за риска нехватки топлива было принято решение сажать воздушное судно в поле.