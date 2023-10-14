Superjet аварийно сел во Владивостоке из-за неисправности двигателя
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности одного из двигателей. Следствие проводит проверку, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Самолет SS100 вылетел из Владивостока 14 октября. Ему пришлось вернуться на аэродром вылета из-за неисправности левого двигателя, говорится в сообщении. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, устанавливаются причины технической неисправности.
Приморский следственный отдел на транспорте Восточного управления проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
«Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в пресс-службе.
В сентябре транспортный самолет Ан-26, следовавший из Якутск в Саккырыр, вернулся в аэропорт вылета после обнаруженной утечки гидравлической жидкости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России тогда инициировало проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, в результате происшествия никто не погиб. Как рассказали в авиакомпании, у самолета возникли проблемы с гидравликой, поэтому командир экипажа принял решение садиться в Новосибирске, но из-за риска нехватки топлива было принято решение сажать воздушное судно в поле.