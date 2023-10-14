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Superjet аварийно сел во Владивостоке из-за неисправности двигателя

Ведомости

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности одного из двигателей. Следствие проводит проверку, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Самолет SS100 вылетел из Владивостока 14 октября. Ему пришлось вернуться на аэродром вылета из-за неисправности левого двигателя, говорится в сообщении. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, устанавливаются причины технической неисправности.

Приморский следственный отдел на транспорте Восточного управления проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). 

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«Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в пресс-службе.

В сентябре транспортный самолет Ан-26, следовавший из Якутск в Саккырыр, вернулся в аэропорт вылета после обнаруженной утечки гидравлической жидкости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России тогда инициировало проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, в результате происшествия никто не погиб. Как рассказали в авиакомпании, у самолета возникли проблемы с гидравликой, поэтому командир экипажа принял решение садиться в Новосибирске, но из-за риска нехватки топлива было принято решение сажать воздушное судно в поле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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