Правительство России утвердило 22 ноября Днем психолога

Пресс-служба кабмина уточняет, что в этот день в 1994 г. прошел первый учредительный съезд Российского психологического общества – «крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране». Сейчас, по данным правительства, в сфере оказания услуг психологической помощи населению работают более 7 млн человек.