Правительство России утвердило 22 ноября Днем психолога
День психолога будет отмечаться в России ежегодно 22 ноября, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Пресс-служба кабмина уточняет, что в этот день в 1994 г. прошел первый учредительный съезд Российского психологического общества – «крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране». Сейчас, по данным правительства, в сфере оказания услуг психологической помощи населению работают более 7 млн человек.
Учредить новый праздник президента РФ Владимира Путина ранее попросил один из участников II Конгресса молодых ученых и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования, напомнили в правительстве.
В марте глава государства поручил правительству до 30 июня разработать и представить предложения об установлении Дня психолога. Он также поручил до вышеупомянутого срока рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и поддержки населению, в том числе беженцам и военнослужащим.