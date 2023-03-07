Путин поручил разработать предложения об установлении Дня психолога
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня разработать и представить предложения об установлении Дня психолога, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками II Конгресса молодых ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования, состоявшейся 1 декабря 2022 г.
«Правительству Российской Федерации: <...> разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника – Дня психолога. Срок – 30 июня 2023 г.», – говорится в опубликованном перечне поручений по итогам встречи с молодыми учеными.
Президент также поручил до вышеупомянутого срока рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и поддержки населению, в том числе беженцам и военнослужащим.
Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин, следует из перечня.
Ранее Путин пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении Дня психолога 22 ноября.
В конце января глава государства подписал указ об установлении Дня метростроителя в стране 2 октября.