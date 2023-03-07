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Путин поручил разработать предложения об установлении Дня психолога

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня разработать и представить предложения об установлении Дня психолога, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками II Конгресса молодых ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования, состоявшейся 1 декабря 2022 г.

«Правительству Российской Федерации: <...> разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника – Дня психолога. Срок – 30 июня 2023 г.», – говорится в опубликованном перечне поручений по итогам встречи с молодыми учеными.

Президент также поручил до вышеупомянутого срока рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и поддержки населению, в том числе беженцам и военнослужащим.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин, следует из перечня.

Ранее по теме: Путин призвал проработать вопрос о развитии служб психологической помощи

Ранее Путин пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении Дня психолога 22 ноября.

В конце января глава государства подписал указ об установлении Дня метростроителя в стране 2 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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