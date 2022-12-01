Путин призвал проработать вопрос о развитии служб психологической помощи

«Нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).