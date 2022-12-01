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Путин призвал проработать вопрос о развитии служб психологической помощи

Ведомости

Службы психологической помощи в России не развиваются должным образом, несмотря на востребованность среди россиян помощи специалистов. Кабмину следует проработать данный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, который проводится в «Сириусе».

Российский лидер указал на данные ВЦИОМа, согласно которым 15% россиян признались, что стали чаще нуждаться в психологической поддержке. Среди молодых людей этот показатель составляет 35%, добавил Путин.

«Нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»). 

Он пообещал обратиться к правительству РФ с просьбой проработать данный вопрос.

На прошлой неделе, 22 ноября, ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о потребности россиян в психологической помощи. Согласно данным опроса, 87% россиян не разу не обращались за профессиональной психологической помощью. При этом 15% респондентов признались, что стали чаще испытывать потребность поговорить со специалистом. 

Также ВЦИОМ зафиксировал максимальный показатель среди тех, кто справляется со стрессом самостоятельно. В ходе ноябрьского опроса 68% респондентов заявили, что у них никогда не возникает потребности «поплакаться в жилетку». В 2009 г. своими силами справлялись со стрессом только 20%, а в 2018 г. этот показатель вырос уже до 54%, обратили внимание специалисты ВЦИОМа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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