Путин призвал проработать вопрос о развитии служб психологической помощи
Службы психологической помощи в России не развиваются должным образом, несмотря на востребованность среди россиян помощи специалистов. Кабмину следует проработать данный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, который проводится в «Сириусе».
Российский лидер указал на данные ВЦИОМа, согласно которым 15% россиян признались, что стали чаще нуждаться в психологической поддержке. Среди молодых людей этот показатель составляет 35%, добавил Путин.
«Нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).
Он пообещал обратиться к правительству РФ с просьбой проработать данный вопрос.
На прошлой неделе, 22 ноября, ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о потребности россиян в психологической помощи. Согласно данным опроса, 87% россиян не разу не обращались за профессиональной психологической помощью. При этом 15% респондентов признались, что стали чаще испытывать потребность поговорить со специалистом.
Также ВЦИОМ зафиксировал максимальный показатель среди тех, кто справляется со стрессом самостоятельно. В ходе ноябрьского опроса 68% респондентов заявили, что у них никогда не возникает потребности «поплакаться в жилетку». В 2009 г. своими силами справлялись со стрессом только 20%, а в 2018 г. этот показатель вырос уже до 54%, обратили внимание специалисты ВЦИОМа.
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