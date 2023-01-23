Путин установил 2 октября Днем метростроителя

В начале этого месяца мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 г. в столице откроются 14 новых станций метро, девять из них – на Большой кольцевой линии (БКЛ). В частности, на БКЛ откроются станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», «Варшавская», «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники». Помимо этого на Солнцевской линии появятся станции «Пыхтино», которая станет второй полуподземной станцией в Москве, и «Внуково», а на Люблинско-Дмитровской линии – «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская».