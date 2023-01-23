Путин установил 2 октября Днем метростроителя
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня метростроителя в стране 2 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября», – говорится в указе президента. Указ вступает в силу со дня его подписания – 23 января 2023 г.
В начале этого месяца мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 г. в столице откроются 14 новых станций метро, девять из них – на Большой кольцевой линии (БКЛ). В частности, на БКЛ откроются станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», «Варшавская», «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники». Помимо этого на Солнцевской линии появятся станции «Пыхтино», которая станет второй полуподземной станцией в Москве, и «Внуково», а на Люблинско-Дмитровской линии – «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская».
По оценке мэра, проект БКЛ окупится в 2023 г. за счет инвестиций: на каждый рубль, вложенный в строительство, город получит 6,7 руб. дополнительных инвестиций и 4,4 руб. дополнительных доходов бюджета, отметил он.
Строительство последнего участка БКЛ завершилось в Москве в конце декабря. Ранее Собянин назвал завершение строительства БКЛ главным событием следующего года. По его словам, БКЛ станет «инфраструктурным каркасом» для трех новых радиусов метрополитена: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, на каждой из которых новый вид транспорта сделает комфортней дорогу для от 700 000 до 1 млн москвичей.