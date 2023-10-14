Крымский мост восстановили на 18 дней раньше срока
Работы по восстановлению Крымского моста завершились на 18 дней раньше намеченного срока, движение автомобилей по всем четырем полосам открыто, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Крымский мост ремонтировали после того, как в ночь на 17 июля он был атакован украинскими надводными беспилотниками. Автомобильная часть моста получила повреждения, погибли два человека.
Хуснуллин сообщил, что работы длились менее трех месяцев. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
«Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 т металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 т асфальтобетона», – написал вице-премьер.
Движение по левой части моста было открыто 14 сентября, на день раньше запланированного срока. Ожидалось, что правую часть моста восстановят к 1 ноября, сделать это тоже получилось быстрее «благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе», добавил Хуснуллин.
В прошлый раз мост через Керченский пролив был атакован 8 октября 2022 г. В результате взрыва проезжающего по нему грузовика пострадала автомобильная часть, погибли три человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме. ФСБ назвала организатором теракта на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. По данным ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.
Восстановлением Крымского моста занималась компания «Нижнеангарсктрансстрой». В конце июля правительство продлило сроки восстановления объекта до 31 декабря 2023 г.