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Общество

Крымский мост восстановили на 18 дней раньше срока

Ведомости

Работы по восстановлению Крымского моста завершились на 18 дней раньше намеченного срока, движение автомобилей по всем четырем полосам открыто, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Крымский мост ремонтировали после того, как в ночь на 17 июля он был атакован украинскими надводными беспилотниками. Автомобильная часть моста получила повреждения, погибли два человека.

Хуснуллин сообщил, что работы длились менее трех месяцев. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.

«Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 т металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 т асфальтобетона», – написал вице-премьер.

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Движение по левой части моста было открыто 14 сентября, на день раньше запланированного срока. Ожидалось, что правую часть моста восстановят к 1 ноября, сделать это тоже получилось быстрее «благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе», добавил Хуснуллин.

В прошлый раз мост через Керченский пролив был атакован 8 октября 2022 г. В результате взрыва проезжающего по нему грузовика пострадала автомобильная часть, погибли три человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме. ФСБ назвала организатором теракта на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. По данным ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.

Восстановлением Крымского моста занималась компания «Нижнеангарсктрансстрой». В конце июля правительство продлило сроки восстановления объекта до 31 декабря 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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