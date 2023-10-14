Крымский мост восстановили на 18 дней раньше срока

В прошлый раз мост через Керченский пролив был атакован 8 октября 2022 г. В результате взрыва проезжающего по нему грузовика пострадала автомобильная часть, погибли три человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме. ФСБ назвала организатором теракта на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. По данным ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.