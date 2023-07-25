Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до конца года
Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 г. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Восстановлением Крымского моста занимается компания «Нижнеангарсктрансстрой». Изначально предполагалось, что работы будут завершены к 1 июля 2023 г. Распоряжение было подписано после первой атаки на Крымский мост, которая произошла в начале октября 2022 г.
Утром 8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, в результате которого пять человек погибли, обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме.
12 октября ФСБ сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По данным ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.
Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла в июле. В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали мост, в результате чего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте. После произошедшего МИД России напомнил, что Крымский мост является сугубо гражданским объектом.