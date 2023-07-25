Газета
Общество

Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до конца года

Ведомости

Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 г. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 

Восстановлением Крымского моста занимается компания «Нижнеангарсктрансстрой». Изначально предполагалось, что работы будут завершены к 1 июля 2023 г. Распоряжение было подписано после первой атаки на Крымский мост, которая произошла в начале октября 2022 г.

Украина второй раз за год совершила атаку на Крымский мост, в результате которой погибли люди

Президент потребовал представить предложения по повышению безопасности объекта

Утром 8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, в результате которого пять человек погибли, обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме.

12 октября ФСБ сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По данным ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.

Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла в июле. В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали мост, в результате чего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте. После произошедшего МИД России напомнил, что Крымский мост является сугубо гражданским объектом.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных