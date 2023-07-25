Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до конца года

Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла в июле. В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали мост, в результате чего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте. После произошедшего МИД России напомнил, что Крымский мост является сугубо гражданским объектом.