Во Франции из-за угрозы взрыва эвакуировали Версальский дворец
Версальский дворец и территорию вокруг замка эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.
Версальский дворец, бывшая резиденция французских королей в городе Версаль, расположена в пригороде Парижа.
Ранее в тот же день, 14 октября, музей Лувра объявил о своем закрытии из-за нескольких сообщений об угрозе взрыва. Это произошло на следующей день после нападения на школу в городе Аррас на севере Франции. В результате погиб учитель литературы, ранения получили три человека, в их числе еще один учитель и охранник. По информации BFMTV, нападавшим оказался 20-летний молодой человек, который раньше учился в этой школе и был внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции. Сообщалось, что при атаке с ножом он кричал «Аллах акбар».
На фоне происходящего министры внутренних дел и национального образования Франции Жеральд Дерманен и Габриэль Атталь потребовали усилить охрану вокруг учебных заведений. К месту инцидента выехал президент Франции Эммануэль Макрон.
В Аррасе после нападения на школу решили отменить запланированные на выходные мероприятия. Власти Франции заявили, что задействуют до 7000 солдат сил Sentinelle, в стране также было объявлено чрезвычайное положение.