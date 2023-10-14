Во Франции из-за угрозы взрыва эвакуировали Версальский дворец

Ранее в тот же день, 14 октября, музей Лувра объявил о своем закрытии из-за нескольких сообщений об угрозе взрыва. Это произошло на следующей день после нападения на школу в городе Аррас на севере Франции. В результате погиб учитель литературы, ранения получили три человека, в их числе еще один учитель и охранник. По информации BFMTV, нападавшим оказался 20-летний молодой человек, который раньше учился в этой школе и был внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции. Сообщалось, что при атаке с ножом он кричал «Аллах акбар».