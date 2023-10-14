Посетителей Лувра эвакуировали из-за поступившей угрозы
Лувр в Париже закрылся в полдень 14 октября по соображением безопасности после поступившего в музей сообщения об угрозе, пишет BFMTV.
Лувр приостановил работу после того, как туда поступило сообщение «о риске для музея и его посетителей». Это произошло на следующий день после террористической атаки в Аррасе, где молодой человек проник в школу, убил преподавателя и ранил еще троих человек. В стране на фоне атаки было объявлено чрезвычайное положение.
«Лувр принял решение, учитывая сложившуюся в стране ситуацию, эвакуировать здание музея и закрыть его на весь день для проведения необходимых проверок», – сообщили в музее ТАСС.
13 октября на среднюю школу Гамбетта-Карно в Аррасе на севере Франции напал с ножом неизвестный. В результате погиб учитель литературы, ранения получили три человека, в их числе еще один учитель и охранник. По информации BFMTV, нападавшим оказался 20-летний молодой человек, который раньше учился в этой школе. При нападении он кричал «Аллах акбар». Известно, что молодой человек внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции.
На фоне происходящего министры внутренних дел и национального образования Франции Жеральд Дерманен и Габриэль Атталь потребовали усилить охрану вокруг учебных заведений. К месту произошедшего выехал президент Франции Эммануэль Макрон.
В Аррасе после нападения на школу решили отменить запланированные на выходные мероприятия. Власти Франции заявили, что задействуют до 7000 солдат сил Sentinelle.