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Общество

Посетителей Лувра эвакуировали из-за поступившей угрозы

Ведомости

Лувр в Париже закрылся в полдень 14 октября по соображением безопасности после поступившего в музей сообщения об угрозе, пишет BFMTV.

Лувр приостановил работу после того, как туда поступило сообщение «о риске для музея и его посетителей». Это произошло на следующий день после террористической атаки в Аррасе, где молодой человек проник в школу, убил преподавателя и ранил еще троих человек. В стране на фоне атаки было объявлено чрезвычайное положение.

«Лувр принял решение, учитывая сложившуюся в стране ситуацию, эвакуировать здание музея и закрыть его на весь день для проведения необходимых проверок», – сообщили в музее ТАСС.

Ранее по теме: Власти Франции задействуют до 7000 солдат после нападения на школу в Аррасе

13 октября на среднюю школу Гамбетта-Карно в Аррасе на севере Франции напал с ножом неизвестный. В результате погиб учитель литературы, ранения получили три человека, в их числе еще один учитель и охранник. По информации BFMTV, нападавшим оказался 20-летний молодой человек, который раньше учился в этой школе. При нападении он кричал «Аллах акбар». Известно, что молодой человек внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции.

На фоне происходящего министры внутренних дел и национального образования Франции Жеральд Дерманен и Габриэль Атталь потребовали усилить охрану вокруг учебных заведений. К месту произошедшего выехал президент Франции Эммануэль Макрон.

В Аррасе после нападения на школу решили отменить запланированные на выходные мероприятия. Власти Франции заявили, что задействуют до 7000 солдат сил Sentinelle.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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