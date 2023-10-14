Власти Франции задействуют до 7000 солдат после нападения на школу в Аррасе
Власти Франции задействуют до 7000 солдат сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас на севере страны, в результате которого погиб учитель и есть раненые. Об этом со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщает BFMTV.
«К вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления будет развернуто до 7000 солдат сил Sentinelle», – сообщает телеканал.
Решение, как уточняется, было принято по итогам прошедшего 13 октября совещания по безопасности.
Ранее сообщалось, что на среднюю школу Гамбетта-Карно в Аррасе на севере Франции 13 октября напал с ножом неизвестный. В результате погиб учитель литературы, ранения получили еще один учитель и охранник.
По информации телеканала, нападавшим оказался 20-летний молодой человек, который раньше учился в этой школе. При нападении он кричал «Аллах акбар». В настоящее время он задержан. Как пишет BFMTV, молодой человек внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции.
На фоне происходящего министры внутренних дел и национального образования Франции Жеральд Дерманен и Габриэль Атталь потребовали усилить охрану вокруг учебных заведений. К месту произошедшего выехал президент Франции Эммануэль Макрон. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование нападения на школу.
В Аррасе после нападения на школу решили отменить запланированные на выходные мероприятия, пишет BFMTV.