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Власти Франции задействуют до 7000 солдат после нападения на школу в Аррасе

Ведомости

Власти Франции задействуют до 7000 солдат сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас на севере страны, в результате которого погиб учитель и есть раненые. Об этом со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщает BFMTV.

«К вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления будет развернуто до 7000 солдат сил Sentinelle», – сообщает телеканал.

Решение, как уточняется, было принято по итогам прошедшего 13 октября совещания по безопасности.

Ранее сообщалось, что на среднюю школу Гамбетта-Карно в Аррасе на севере Франции 13 октября напал с ножом неизвестный. В результате погиб учитель литературы, ранения получили еще один учитель и охранник. 

Ранее по теме: При нападении на школу во Франции погиб один человек

По информации телеканала, нападавшим оказался 20-летний молодой человек, который раньше учился в этой школе. При нападении он кричал «Аллах акбар». В настоящее время он задержан. Как пишет BFMTV, молодой человек внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции.

На фоне происходящего министры внутренних дел и национального образования Франции Жеральд Дерманен и Габриэль Атталь потребовали усилить охрану вокруг учебных заведений. К месту произошедшего выехал президент Франции Эммануэль Макрон. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование нападения на школу.

В Аррасе после нападения на школу решили отменить запланированные на выходные мероприятия, пишет BFMTV.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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