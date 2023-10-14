Власти Франции задействуют до 7000 солдат после нападения на школу в Аррасе

По информации телеканала, нападавшим оказался 20-летний молодой человек, который раньше учился в этой школе. При нападении он кричал «Аллах акбар». В настоящее время он задержан. Как пишет BFMTV, молодой человек внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции.