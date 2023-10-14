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Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в ограблении банка

Ведомости

Выборгский суд Санкт-Петербурга постановил пометить под стражу до 12 декабря Вадима Степановича, который обвиняется в ограблении отделения «Сбербанка» в поселке Парголово, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов в своем Telegram-канале.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или с хищением в крупном размере). По данной статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам инцидент произошел 13 октября. Тогда мужчина с предметом, похожим на пистолет, потребовал от менеджера пережать деньги из кассы. Таким образом он смог похитить около 500 000 руб., $10 и 880 евро наличными, после чего скрылся.

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«Сбербанк» позже оценил сумму ущерба в 590 221 руб., то есть в крупном размере. Степанович был задержан в тот же день, а на следующий день ему было предъявлено обвинение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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