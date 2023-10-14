Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в ограблении банка
Выборгский суд Санкт-Петербурга постановил пометить под стражу до 12 декабря Вадима Степановича, который обвиняется в ограблении отделения «Сбербанка» в поселке Парголово, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов в своем Telegram-канале.
В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или с хищением в крупном размере). По данной статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Сам инцидент произошел 13 октября. Тогда мужчина с предметом, похожим на пистолет, потребовал от менеджера пережать деньги из кассы. Таким образом он смог похитить около 500 000 руб., $10 и 880 евро наличными, после чего скрылся.
«Сбербанк» позже оценил сумму ущерба в 590 221 руб., то есть в крупном размере. Степанович был задержан в тот же день, а на следующий день ему было предъявлено обвинение.