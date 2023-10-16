В правительстве предложили лишать покинувших Россию адвокатов их статуса

Вице-президент ФПА Олег Баулин отметил, что выезд адвокатов за рубеж на срок более одного года не станет автоматическим основанием для лишения статуса адвоката. «Совет [адвокатской палаты] может и не принять такого решения (о лишении статуса адвоката. – ред.). Процедурно адвокаты, которые покинули Россию, защищены в том отношении, что именно их коллеги будут определять результат решения», – отметил он, уточнив, что, хотя в состав квалификационных комиссий будут входить представители Минюста, окончательно решение будет принимать именно совет адвокатской палаты.