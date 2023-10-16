Бывшего адвоката Марка Фейгина объявили в розыск
Бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск, следует из базы розыска МВД.
Он разыскивается по статье УК РФ, какой именно, в карточке не уточняется. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что речь идет о распространении фейков о российской армии, он объявлен в розыск именно по этой причине.
Минюст включил Фейгина в список иноагентов в апреле 2022 г. В апреле 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной неправительственную организацию (НПО) «Съезд народных депутатов», основанную Фейгиным и бывшими депутатами Госдумы Дмитрием Гудковым (признан в РФ иноагентом) и Ильей Пономаревым (признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов).
Организация была создана в Польше в 2022 г. По версии ведомства, она представляет опасность конституционному строю РФ, ее цель – насильственный захват власти в стране. В Генпрокуратуре тогда отметили, что Пономарев, Фейгин и Гудков «отрицают территориальную целостность Российской Федерации», а также «выступают с сепаратистскими лозунгами». 18 мая Минюст внес НПО в реестр нежелательных организаций.
В тот же день ТАСС сообщил об обысках у участников «Съезда народных депутатов» по делу о распространении фейков о ВС РФ в отношении Пономарева (ст. 207.3 УК РФ).
Фейгин также известен как адвокат группы Pussy Riot и украинской военнослужащей Надежды Савченко.