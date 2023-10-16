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Бывшего адвоката Марка Фейгина объявили в розыск

Ведомости

Бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск, следует из базы розыска МВД.

Он разыскивается по статье УК РФ, какой именно, в карточке не уточняется. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что речь идет о распространении фейков о российской армии, он объявлен в розыск именно по этой причине.

Минюст включил Фейгина в список иноагентов в апреле 2022 г. В апреле 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной неправительственную организацию (НПО) «Съезд народных депутатов», основанную Фейгиным и бывшими депутатами Госдумы Дмитрием Гудковым (признан в РФ иноагентом) и Ильей Пономаревым (признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов).

Организация была создана в Польше в 2022 г. По версии ведомства, она представляет опасность конституционному строю РФ, ее цель – насильственный захват власти в стране. В Генпрокуратуре тогда отметили, что Пономарев, Фейгин и Гудков «отрицают территориальную целостность Российской Федерации», а также «выступают с сепаратистскими лозунгами». 18 мая Минюст внес НПО в реестр нежелательных организаций.

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В тот же день ТАСС сообщил об обысках у участников «Съезда народных депутатов» по делу о распространении фейков о ВС РФ в отношении Пономарева (ст. 207.3 УК РФ).

Фейгин также известен как адвокат группы Pussy Riot и украинской военнослужащей Надежды Савченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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