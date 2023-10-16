Суд перевел в СИЗО бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина
Замоскворецкий суд Москвы отправил бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина под стражу, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Уголовное дело Хотина Замоскворецкий суд по существу начал рассматривать в марте 2021 г. До решения суда отправить бывшего банкира в СИЗО он находился под домашним арестом. Хотину вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере).
Хотин находился под домашним арестом с 2020 г. Уголовное дело об особо крупной растрате средств банка «Югры» в Замоскворецком суде по существу рассматривается с марта 2021 г. Как правило, надзорное ведомство обращается в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения, если обвиняемый нарушил установленные судом запреты. В пресс-службе суда «Ведомостям» пока не уточнили, что нарушил Хотин, находясь под домашним арестом.
По версии следствия, Хотин из корыстных побуждений в 2014 г. создал организованную группу, в состав которой привлек руководителей банка – бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева, экс-президента «Югры» Алексея Нефедова и бывшего директора московского филиала банка Нину Чернову. Как считает Генпрокуратура, в период с 2014 по 2017 г. они похитили 23,6 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
В 2020 г. было возбуждено еще одно уголовное дело по факту растраты на сумму около 283 млрд руб., совокупный ущерб по делам оценивался примерно в 290 млрд руб.
Центробанк отозвал лицензию у банка в июле 2017 г. На тот момент банк занимал 15-е место в российской банковской системе по величине вкладов. Через год, в сентябре 2018 г., Арбитражный суд Москвы по заявлению регулятора признал «Югру» банкротом.
В мае Замоскворецкий суд взыскал по иску Генпрокуратуры с Хотина 192,1 млрд руб., а также изъял в пользу государства акции группы компании «Русь-Ойл», основанной в 2013 г. подконтрольными ему структурами. Ведомству удалось доказать, что бизнесмен уклонился от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и от уплаты НДС налогоплательщиками – хозяйственными обществами, входящими в АО «Русь-Ойл».