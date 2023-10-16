Суд перевел в СИЗО бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина

Хотин находился под домашним арестом с 2020 г. Уголовное дело об особо крупной растрате средств банка «Югры» в Замоскворецком суде по существу рассматривается с марта 2021 г. Как правило, надзорное ведомство обращается в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения, если обвиняемый нарушил установленные судом запреты. В пресс-службе суда «Ведомостям» пока не уточнили, что нарушил Хотин, находясь под домашним арестом.