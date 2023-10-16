Путин по видеосвязи открыл движение по мосту в Мариуполе

По итогам 2023 г. в России будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 000 км дорог, рассказал президент. Путин назвал темп работ хорошим, так как в прошлом году речь шла о 29 000 км. «Уже в конце следующего года отрасль должна выйти на новый важный рубеж – привести в нормативное состояние 85% магистралей в крупнейших агломерациях страны», – добавил он.