Путин по видеосвязи открыл движение по мосту в Мариуполе
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые и отремонтированные дорожные объекты в пяти регионах, в том числе мост через реку Кальмиус в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Кремля.
По итогам 2023 г. в России будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 000 км дорог, рассказал президент. Путин назвал темп работ хорошим, так как в прошлом году речь шла о 29 000 км. «Уже в конце следующего года отрасль должна выйти на новый важный рубеж – привести в нормативное состояние 85% магистралей в крупнейших агломерациях страны», – добавил он.
В рамках церемонии открытия был введен в эксплуатацию после капитального ремонта мост в Мариуполе. Путин пояснил, что это позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города. «Но что особенно важно – этот проект ускорит движение по федеральной трассе «Новороссия» в сторону Крыма, повысит его транспортную доступность», – рассказал президент.
Помимо моста в Мариуполе были расширены с двух до четырех полос участки трассы Р-217 «Кавказ», на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика был построен комплекс развязок. Также в Ленинградской области рабочие завершили первый этап строительства мостового перехода через реку Свирь в Подпорожье, а в Свердловской досрочно закончили капремонт участка дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в 40 км.
В октябре на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что около 60 млрд руб. планируется дополнительно направить на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства в регионах.