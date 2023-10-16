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Путин по видеосвязи открыл движение по мосту в Мариуполе

Ведомости

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые и отремонтированные дорожные объекты в пяти регионах, в том числе мост через реку Кальмиус в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Кремля.

По итогам 2023 г. в России будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 000 км дорог, рассказал президент. Путин назвал темп работ хорошим, так как в прошлом году речь шла о 29 000 км. «Уже в конце следующего года отрасль должна выйти на новый важный рубеж – привести в нормативное состояние 85% магистралей в крупнейших агломерациях страны», – добавил он.  

В рамках церемонии открытия был введен в эксплуатацию после капитального ремонта мост в Мариуполе. Путин пояснил, что это позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города. «Но что особенно важно – этот проект ускорит движение по федеральной трассе «Новороссия» в сторону Крыма, повысит его транспортную доступность», – рассказал президент.

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Помимо моста в Мариуполе были расширены с двух до четырех полос участки трассы Р-217 «Кавказ», на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика был построен комплекс развязок. Также в Ленинградской области рабочие завершили первый этап строительства мостового перехода через реку Свирь в Подпорожье, а в Свердловской досрочно закончили капремонт участка дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в 40 км.

В октябре на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что около 60 млрд руб. планируется дополнительно направить на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства в регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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