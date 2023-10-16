Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Гладкова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ композитора Геннадия Гладкова. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.
Путин назвал Гладкова выдающимся композитором, автором замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам, а его творчество – яркой страницей истории отечественного искусства.
«Светлая память о Геннадии Гладкове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его большого, щедрого таланта», – добавил президент.
О смерти Гладкова стало известно 16 октября. По словам его помощника Малика Аминова, он «ушел спокойно» в возрасте 88 лет.
Среди самых известных работ Гладкова – музыка к популярным фильмам, сериалам и мультфильмам: «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «38 попугаев», «Точка, точка, запятая», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Собака на сене» и др. Популярность ему принесла работа над музыкальным мультфильмом «Бременские музыканты» (1969 г.) и его продолжением «По следам бременских музыкантов» (1973 г.). Всего его музыка звучит более чем в 110 фильмах.
Звание народного артиста получил в 2002 г., в 2011 г. за многолетнюю творческую деятельность и вклад в развитие отечественного музыкального искусства был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Помимо этого Гладков был обладателем двух призов Российской академии кинематографических искусств и наук «Ника», а также Национальной анимационной премии «Икар» в почетной номинации «Мастер» (2021 г.).