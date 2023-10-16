Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Гладкова

Звание народного артиста получил в 2002 г., в 2011 г. за многолетнюю творческую деятельность и вклад в развитие отечественного музыкального искусства был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Помимо этого Гладков был обладателем двух призов Российской академии кинематографических искусств и наук «Ника», а также Национальной анимационной премии «Икар» в почетной номинации «Мастер» (2021 г.).